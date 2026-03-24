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Lanusei.
25 marzo 2026 alle 00:39

Il premio Donna dell’Anno del Cif assegnato a Mimma Saiu Tuveri 

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Il Centro Italiano Femminile di Lanusei celebra la Giornata Internazionale della Donna con una tavola rotonda in programma domani dal titolo “L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro… delle donne”. Nel corso della serata sarà conferito il premio “Donna dell’Anno” assegnato a Mimma Saiu Tuveri.

Il riconoscimento le viene attribuito per «l’impegno e la dedizione con cui si è presa cura del figlio Lorenzo, con costanza e forza straordinarie, rappresentando un esempio di amore e fede per l’intera comunità lanuseina». L’evento si aprirà alle 17, nell'aula magna del seminario, con i saluti della presidente del Cif Ester Prevedello, e delle autorità. Seguiranno gli interventi del presidente del Tribunale di Lanusei, Nicola Caschili, dell’ex direttore generale della Asl Ogliastra, Andrea Marras, della farmacista Francesca Loi e della giornalista Francesca Lai. A introdurre e coordinare i lavori sarà l’avvocata Gemma Demuro. Momento musicale affidato al pianoforte di Gaia Piras. (f. me.)

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Gino Paoli sul palco del teatro Ariston a Sanremo mostra ai fotografi il premio alla carriera il 3 marzo 2004. CLAUDIO ONORATI/ANSI / ANSA-CD
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