Serie A
17 gennaio 2026 alle 00:22

Il Pisa zittisce l’Atalanta 

Durosinmi si presenta con il gol del pareggio nel finale 

Pisa 1

Atalanta 1

Pisa (3-5-2) : Scuffet; Calabresi (45' st Bozhinov), Canestrelli, Coppola; Touré, Marin (23' st Le- ris), Aebischer, Angori; Tramoni, Moreo; Meister (23' st Durosinmi). In panchina Semper, Nicolas, Hojholt, Esteves, Bettazzi, Buffon, Mbambi, Lorran. All. Gilardino.

Atalanta (3-4-2-1) : Carnesecchi; Scalvini (25' st Krstovic), Hien, Ahanor; Musah (9' st Zappacosta), De Roon, Pasalic (9' st Ederson), Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski (35' st Sulemana); Scamacca (9' st Raspadori). In panchina Sportiello, Kossou- nou, Kolasinac, Samardzic, Maldini. All. Palladino.

Arbitro : Marchetti di Ostia.

Reti : 37' st Krstovic, 43' st Durosinmi.

Pisa. Finisce in parità l'anticipo della ventunesima di campionato tra Pisa e Atalanta, ma sono i nerazzurri di casa a recriminare dopo aver visto sfumare almeno cinque chiare occasioni da rete prima di aggrapparsi al nuovo centravanti arrivato dal Viktoria Plzen, Rafiu Durosinmi, subentrato a Meister, che all'88' gira splendidamente in rete un traversone di Leris. Cinque minuti prima i bergamaschi, piuttosto sottotono per tutto il match, avevano trovato il vantaggio con Krstovic. La squadra di Palladino è stata costretta agli straordinari per non capitolare prima e deve dire grazie a Carnesecchi che con le sue parate ha mantenuto inviolata quasi fino alla fine la porta bergamasca. Il Pisa macina gioco e calci d'angolo ma non punge: ieri sera è arrivato il suo secondo gol stagionale in casa, dopo quello vincente alla Cremonese del 7 novembre. Troppo poco per godersi un punto che muove sì la classifica, ma lascia ancora i toscani in piena zona retrocessione.

La partita

Nel primo tempo il Pisa fa la partita e spaventa in più di una circostanza l'Atalanta: il primo squillo però arriva solo al 20' con un assolo di Touré che ne dribbla due e chiama Carnesecchi alla deviazione in angolo. Due minuti più tardi è Aebischer a sprecare davanti a Carnesecchi, passando anziché tirare in porta. Nella ripresa è ancora Moreo, al 7', a spaventare gli ospiti: parata super di Carnesecchi. Al 10' Scalvini da due passi gira in porta dopo uno spunto di De Ketelaere: Scuffet si salva. Entra Jack Raspadori al posto di un deludente Scamacca, l'Atalanta cambia pelle e appare più pimpante: al 38' Krstovic risolve una mischia in area. I toscani barcollano ma restano in piedi e 5’ più tardi trovano il meritato pari con il debuttante nigeriano Durosinmi.

