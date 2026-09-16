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Oliena.
17 settembre 2026 alle 00:37

Il pensionato stroncato da un infarto 

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È entrato nella chiesetta di Nostra Signora della Pietà per assistere alla messa. Poi, mentre veniva letto un passo del Vangelo, ha iniziato a non sentirsi bene. È uscito all’esterno, si è seduto sul muretto nel punto che conduce al belvedere sulla fonte di Su Gologone. È stato un infarto a provocare il malore che poco dopo gli ha fatto perdere l’equilibrio, trascinandolo nella caduta che gli è costata la vita. Questa è la ricostruzione dalla tragedia che martedì pomeriggio ha sconvolto Su Gologone e tutta Oliena. La vittima, Lussorio Massaiu, 67 anni, conosciuto da tutti con il soprannome di Ciullu, operaio forestale in pensione, era una persona conosciuta e stimata. Tanti gli attestati di vicinanza alla famiglia, anche sui social.

La fatalità

Non sarebbe dunque stata una distrazione a causare la caduta. Massaiu, secondo quanto emerso dagli accertamenti e dalle testimonianze raccolte dai carabinieri, aveva accusato un malore già all’interno della chiesa. Proprio mentre nella piccola chiesetta veniva celebrata la messa e si leggeva il Vangelo, aveva deciso di uscire perché non si sentiva bene. Si è seduto sul muretto esterno. Poi il malore deve essersi aggravato e l’uomo ha perso l’equilibrio, precipitando per alcuni metri e battendo violentemente la testa.

Il cordoglio

La scena si è consumata a pochi passi dalla chiesetta, e ci si è accorti subito. La celebrazione si è interrotta immediatamnte. Il decesso praticamente sotto gli occhi della moglie, che era con lui a seguire la messa. Per Massaiu, però, non c’è stato nulla da fare. Le ferite riportate nella caduta, conseguenza del violento impatto, si sono rivelate fatali. Una vita tra lavoro, casa e famiglia quella dell’operaio forestale che aveva lasciato il lavoro ad agosto. Un nuovo capitolo che avrebbe dovuto permettergli di godersi maggiormente il tempo con la famiglia e le persone care. Un periodo durato troppo poco. A Oliena lo conoscevano tutti come Ciullu. Il suo nome è legato a una figura descritta da chi lo conosceva come una persona esemplare, riservata e benvoluta. I funerali saranno celebrati alle nella parrocchia di Sant’Ignazio alle 10.30.

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