Il parco rinato dopo 20 anni di abbandono 

Continuano ad ampliarsi gli spazi verdi della città. L'ultimo arrivato, in ordine di tempo, è il nuovo parco ricavato nell’area di circa di 2.800 metri quadri tra via Caracalla e vico Capo Frasca. La parola fine ai lavori è stata messa pochi giorni fa, completando con alcuni mesi di anticipo un intervento partito a marzo, costato alle casse dell’amministrazione 220mila euro. A giorni, con l’inaugurazione ufficiale, Monserrato avrà perciò a disposizione un nuovo giardino pensato per venire incontro alle esigenze di tutti.

I servizi

Si va infatti da un’area fitness con attrezzi ginnici per gli sportivi a spazi dedicati ai picnic, con tavoli e panche per chi vuole mangiare all’aperto. E ancora, giochi per bambini, nuove alberature che creano aree ombreggiate dove riposarsi sulle panchine, percorsi ciclopedonali e nuova illuminazione. La trasformazione, insomma, di un luogo che fino a tre mesi fa si presentava del tutto degradato, tra erbacce, spazzatura abbandonata e arredi danneggiati. «Un'area abbandonata da più di vent'anni, lasciata al degrado, ai rifiuti e all'incuria, che oggi ha finalmente un volto nuovo», commenta il sindaco Tomaso Locci. «Era un obiettivo che i cittadini ci avevano chiesto esplicitamente, e l'abbiamo centrato. Questa riqualificazione darà valore non solo allo spazio pubblico, ma anche a tutti gli immobili e gli edifici che gravitano in quella zona».

Il piano

L’opera si inserisce in un quadro più ampio di sistemazione urbana dell’intero quartiere, previsto dal programma di riordino delle periferie “Piu Monserrato”. Negli anni scorsi, tra via Caracalla e via Porto Botte, erano infatti già arrivati un primo parchetto, un campo da basket e i bagni pubblici. «Questo lavoro fa parte di un sistema di interventi volti a migliorare gli spazi degradati della città», spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Raffaele Nonnoi. «Abbiamo inoltre creato le condizioni per dare continuità all’opera, che in futuro si congiungerà con l’area posteriore del parco. Un luogo che sarà a sua volta riqualificato». Continua a puntare forte sulle aree verdi, dunque, l’amministrazione Locci. Solo negli ultimi dodici mesi la città ha visto l’inaugurazione del giardinetto accanto alla chiesa di San Giovanni Battista de La Salle (era l’estate scorsa), il taglio del nastro del verde sotto la statua del Redentore a ottobre, e il 2025 si era chiuso con l’inaugurazione del parchetto di via Tonara. Uno spazio simile sta nascendo anche in via Monte Marganai – i lavori sono in corso – e un altro progetto già approvato riguarda la riqualificazione di un terreno in via Capo Coda Cavallo.

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