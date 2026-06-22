Il pane sardo premiato a Napoli Coldiretti: «Vince un’intera filiera» 

Riconoscimento prestigioso per Kentos-Il Pane dei Centenari, realtà nata a Orroli e profondamente legata alle produzioni agricole sarde. A Napoli, durante l’evento “Rotte Mediterranee” del Gambero Rosso, ha ottenuto il riconoscimento dei Tre Pani nella guida Panifici d’Italia 2027, il massimo premio assegnato dal Gambero Rosso al settore della panificazione. Un riconoscimento che, secondo Coldiretti Nuoro Ogliastra, va ben oltre il successo di una singola azienda e che rappresenta la dimostrazione concreta di quanto la valorizzazione delle materie prime locali, delle biodiversità agricole e delle filiere territoriali possa diventare un modello vincente per tutto il comparto. «Quando un prodotto della nostra terra raggiunge traguardi di questo livello», sottolinea il presidente di Coldiretti Nuoro Ogliastra, Leonardo Salis, «non vince soltanto un’impresa. Vince un territorio, vince una comunità e vince soprattutto una filiera che continua a credere nella qualità, nell’identità e nel valore delle produzioni sarde».

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