Il pane delle donne d’Ogliastra all’Ateneo del Tempo libero 

L’Università del Tempo Libero ha dedicato una giornata alle donne sarde e alla panificazione. Protagonista il pane tradizionale, come s’anguli e su pane pintau, decorato con forme ispirate alla natura. Vere e proprie opere d'arte espressione della creatività femminile. La presidente Gisella Rubiu ha evidenziato il valore simbolico del pane come elemento identitario e culturale. Mentre Graziella Pisu ha tenuto una lezione sulle tecniche tradizionali con semola e lievito madre.

Spazio anche a sa paniscedda, pane rituale con miele, spezie e frutta secca. Una mostra curata dalla stessa Pisu ha messo in luce l’abilità delle donne sarde. Partecipazione numerosa e interessata da parte degli iscritti. (f. me.)

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