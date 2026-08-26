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Guasila.
27 agosto 2026 alle 00:36

Il Palio si corre il 20 settembre 

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Il Palio di Santa Maria non si arrende al maltempo. Dopo il rinvio forzato di Ferragosto, quando una pioggia improvvisa e intensa aveva reso impraticabile il galoppatoio comunale, a Guasila è finalmente arrivata la nuova data: domenica 20 settembre.

L’Associazione Ippica Guasilese ha annunciato il recupero della 39ª edizione del Palio dei Comuni (è l’altra sua denominazione), uno degli appuntamenti più attesi dell’estate e tra le corse a cavallo più prestigiose della Sardegna. Il 15 agosto tutto era pronto per la grande sfida. Cavalli, fantini, scuderie e pubblico per una giornata che avrebbe dovuto concludere, come da tradizione, il momento centrale dei festeggiamenti per la Beata Vergine Assunta. Poi il temporale ha cambiato lo scenario.

Ora il conto alla rovescia può ripartire: il 20 settembre il galoppatoio tornerà a riempirsi e il Palio potrà assegnare lo stendardo dell’Assunta. Un’edizione che si presenta particolarmente ricca, con un montepremi complessivo di 25mila euro: 15mila andranno al vincitore, insieme al Trofeo del Comune, mentre sono previsti 4mila euro per il secondo classificato, 2.500 per il terzo, 1.500 per il quarto e 800 per il quinto. Tra le batterie e la finale trova inoltre spazio il Palio dei Vicinati, la sfida tra gli storici rioni di Guasila. (sev. sir.)

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