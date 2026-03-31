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Monte Mixi.
01 aprile 2026 alle 01:06

Il PalaConi A sarà intitolato a Cenzo Soro 

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Un grande dello sport isolano. Atleta eclettico in gioventù, da allenatore sfiorò la storica promozione dei rossoblù in A. Presidente regionale della Federbasket e tecnico dell'Amsicora hockey. A lui si deve la grande intuizione della “Scuola calcio Gigi Riva”, la prima in tutta Italia. Vincenzo Soro, per tutti Cenzo, scomparso 16 anni fa, era il patriarca dello sport in Sardegna. A lui, «una delle figure più autorevoli della storia sportiva in Sardegna», dice Michele Boero, presidente della commissione Sport, il Consiglio all’unanimità ha deciso di intitolargli un impianto sportivo.

La proposta è sul PalaConi A di Monte Mixi. «Cenzo Soro era un punto di riferimento per i giovani», spiega ancora Boero, «un modello educativo per tante generazioni, un patrimonio per Cagliari. Per questo motivo», conclude, «intitolare la palestra A è atto giusto e necessario. Non si tratta di celebrare il passato ma offrire un esempio per il futuro per le nuove generazioni». ( ma. mad. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

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