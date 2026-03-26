Il paese riscopre l’antica fontana della piazza 

Non è soltanto una fontanella quella che oggi torna a occupare il suo posto in piazza Repubblica, a Segariu. È un frammento di memoria collettiva, simbolo di resistenza e rinascita. Nel 2008, infatti, è stata danneggiata dalla violenza dell’alluvione, recuperata fortunosamente e custodita per anni nel cantiere comunale. «Oggi – commenta il sindaco Andrea Fenu - non abbiamo più bisogno di quell’acqua ma il suo simbolo resta fondamentale. Pensiamo che il futuro si costruisca a partire dal passato: è lì che affondano le radici della nostra identità». La fontana, costruita probabilmente prima del 1870, compare in numerose fotografie storiche. Un tempo punti essenziali di approvvigionamento idrico, oggi queste strutture continuano a raccontare la storia del paese che ne conserva diverse: sa Fontana de Susu in via Torrente, sa Funtanedda in via Roma, sa Funtana de prazza s’offiziu in via Municipio o sa Funtana tunda in via Dante; altre, invece, sono scomparse, come Sa mitza de canneddu che, tuttavia, nelle stagioni piovose, torna a far sgorgare le sue acque tiepide. Il riposizionamento della fontanella in piazza Repubblica avviene alla vigilia della Settimana Santa, una restituzione alla comunità che sa di rinascita.

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