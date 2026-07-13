Il paese dei centenari diventa un laboratorio di resilienza 

Teulada laboratorio di resilienza contro lo spopolamento, con la Provincia del Sulcis che punta a promuovere il tema della longevità attiva aderendo al programma “Una migliore governance transfrontaliera” che coinvolge altre regioni italiane e francesi, mettendo a disposizione quasi 20 milioni di euro.

La scelta di Teulada, terra di centenari, non è casuale: non conta solo la longevità dei suoi abitanti ma anche la solidità delle relazioni comunitarie, la qualità dell’ambiente, gli stili di vita e la capacità di adattamento ai cambiamenti. Elementi che rendono il paese un esempio concreto di resilienza territoriale. Il progetto prevede la realizzazione di un’indagine sul fenomeno dell’invecchiamento e fragilità territoriale e poi la sperimentazione di nuovi servizi rivolti alle persone più vulnerabili; il rafforzamento delle competenze degli enti pubblici e degli operatori locali.

«La scelta è ricaduta su Teulada perché rappresenta in modo emblematico le sfide, - dice Mauro Usai. presidente della Provincia – .Qui la longevità non è soltanto un dato statistico: è il risultato di una comunità resiliente, capace di custodire relazioni sociali solide, identità, cultura e un profondo legame con il territorio».

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