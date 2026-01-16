VaiOnline
Serie D.
17 gennaio 2026 alle 00:22

Il nuovo corso dell’Olbia 

Corda, direttore dell’area tecnica: «Subito i primi rinforzi» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Olbia. La salvezza in Serie D e quella dell’Olbia Calcio. Il ritorno di Ninni Corda è ricco di insidie e ambizioni. Nominato direttore dell’area tecnica del club dalla nuova proprietà Prosoccer, il dirigente nuorese, a Olbia nel 2024 come consulente di Swiss Pro, si è presentato ieri nella sala stampa dello stadio Nespoli, impianto in cui domani i bianchi affronteranno la Palmese nello scontro salvezza della 3ª giornata di ritorno.

Il club

Insieme a lui il nuovo allenatore Daniele Livieri, il vice Mario Isoni e Daniele Ragatzu e Roberto Biancu, capitano e vice capitano della squadra. «La cifra pagata per l’acquisizione della società è importante, non voglio svelarla, ma lo è pure l’esposizione debitoria per la quale abbiamo più soluzioni: i nostri professionisti sono già al lavoro», esordisce Corda: «L’urgenza è rappresentata dai debiti sportivi. Da pagare entro fine mese ci sono sette stipendi, ma rispetteremo le scadenze federali».

La nuova proprietà, di cui è amministratrice unica Antonina Flavia Fiore (ieri assente), «è formata da un gruppo di imprenditori sardi, del Nord Italia e residenti in Svizzera», spiega Corda. «Gian Renzo Bazzu ci darà una mano», aggiunge sull’ex socio di minoranza dell’Olbia, «e più avanti anche Roberto Felleca». Escluso il ritorno di Alessandro Marino. Quanto a Roberto Sulas, Corda glissa: «Mi avvalgo della facoltà di non rispondere». Seguono i ringraziamenti «a chi ha permesso all’Olbia di arrivare fin qui, al Comitato di sostegno e a Romi Fuke: questa compagine societaria è aperta a tutti, anche a loro se vorranno», sottolinea l’ex allenatore di Tempio, Como e Foggia. Che prima di lasciare la parola agli altri, dopo aver svelato che il presidente sarà nominato a breve e il nuovo addetto stampa sarà Gian Mario Giua, conclude: «Adesso pensiamo al campo: la prossima settimana arriveranno giocatori per rinforzare la squadra».

Il tecnico

Seguono le dichiarazioni di Livieri, scelto in prima persona da Corda e alla sua prima esperienza da primo allenatore nella categoria. «Sono già concentrato sul campo: vedere i ragazzi vogliosi di allenarsi è la risposta più bella, non potevo sperare in un debutto migliore in Serie D», dice il tecnico torinese, classe 1981. Gli fa eco Isoni: «Proveremo a tirare fuori l’Olbia da questa situazione: questi ragazzi, date le condizioni, hanno fatto un miracolo». Dunque Ragatzu: «Dobbiamo pensare a domenica: abbiamo passato momenti molto duri ma siamo determinati a ripartire a caccia dei 3 punti».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

regione

Asl, la batosta del Tar non blocca le nomine

Ultimi manager da scegliere per Cagliari e Olbia La presidente: il percorso intrapreso non cambia 
Roberto Murgia
L’evento

Opportunità per l’Isola: «Ricaduta da 50 milioni»

Cagliari per quattro giorni sotto gli occhi del mondo 
Marco Noce
Meteo

Burrasca, onde e pioggia: «Una tempesta  punta verso la Sardegna»

Picco previsto tra lunedì e martedì Allerta mareggiate nel Cagliaritano 
Luca Mascia
Il manager: altre persone si sono impegnate col tribunale per gli interventi sui terreni di Macchiareddu

«Fluorsid ha mantenuto gli impegni Le bonifiche non spettano a noi»

L’ad Andrea Muntoni:  «Emissioni nell’atmosfera ridotte al minimo la laguna di Cagliari  non è inquinata» 
Michele Ruffi
Inchiesta Privacy

«Andiamo avanti» Garante indagato, nessuno si dimette

Ipotesi di danni erariali Il Pd a Meloni: tutti a casa 
La Spezia

Accoltellato a morte in classe

Il compagno ha portato l’arma da casa. «Ha detto che voleva ucciderlo» 
La crisi

«No ai soldati italiani in Groenlandia»

Il Governo tira dritto: l’Artico è strategico ma deve essere territorio di pace 