Il nuovo che avanza prende il posto dei luoghi simbolo 

A Senorbì il cambiamento passa anche dai luoghi simbolo della memoria collettiva. Dove per decenni ha avuto sede lo storico Consorzio Agrario, oggi sta prendendo forma una nuova realtà commerciale: il supermercato Superpan. L’area di via Giuseppe Atzeni, dopo la demolizione degli edifici che ospitavano il Consorzio, è diventata un grande cantiere. Un’immagine che racconta la trasformazione di un pezzo di paese e il passaggio da un luogo legato alla vocazione agricola della Trexenta a uno spazio destinato alla grande distribuzione.

La nuova struttura è pensata per accogliere un bacino di utenza che va oltre i confini comunali, coinvolgendo anche i centri vicini e rafforzando il ruolo del paese come centro di riferimento della Trexenta. Da una parte c’è chi guarda con interesse all’arrivo di uno storico marchio della grande distribuzione sarda, vedendovi un’opportunità per ampliare l’offerta commerciale, migliorare i servizi a disposizione dei consumatori e favorire nuove occasioni di lavoro; dall’altra c’è chi, soprattutto tra gli agricoltori non più giovani, osserva questi cambiamenti con un velo di nostalgia, ripensando a quando la Trexenta era il granaio di Roma e l’economia locale ruotava attorno a un comparto agricolo florido e vitale. «Erano altri tempi», sottolineano alcuni di loro, «quel mondo non tornerà più: oggi l'agricoltura è cambiata e con essa è cambiata anche la Trexenta».

Ma gli amministratori valutano questa novità come un segno dei tempi. «L’arrivo di questo importante investimento e di un altro simile che interessa l’area della Cantina Trexenta conferma la capacità attrattiva di Senorbì, che grazie alla sua centralità è un punto di riferimento anche per realtà commerciali di rilievo», sottolinea il sindaco Alessandro Pireddu. Il Comune sta anche valutando modifiche alla viabilità per prevenire possibili disagi. Il nuovo volto dell’area è destinato a diventare presto una delle novità più visibili di Senorbì.

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