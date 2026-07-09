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Oristano.
10 luglio 2026 alle 00:31

Il Nuovo basket punta sulle ragazze 

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La pallacanestro oristanese riparte da un progetto comune e da una scommessa sul basket femminile. È la novità che accompagna il cambio al vertice del Nuovo basket Oristano: dalla prossima stagione la società collaborerà con l’Azzurra basket per dare vita a un percorso dedicato al minibasket femminile, sostenuto dalla Federazione italiana pallacanestro, con corsi gratuiti fino a dicembre. L’iniziativa coincide con l’insediamento del nuovo direttivo, guidato dal presidente Stefano Giua insieme al vice Roberto Zoccheddu e al segretario-tesoriere Nicola Zedda. Un gruppo che raccoglie il testimone della presidente uscente Margherita Sanna.

«Il nostro obiettivo è costruire un progetto che vada oltre i confini della singola società e metta al centro il futuro della pallacanestro oristanese - spiega Stefano Giua – L’avvio della collaborazione con Azzurra basket rappresenta una scelta che ci consentirà di dare un impulso al basket femminile nel territorio». ( m. g. )

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