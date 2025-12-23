VaiOnline
Mogoro.
24 dicembre 2025 alle 00:39

Il nuovo anno inizia con tre cantieri

Due milioni per costruire una palestra e riqualificare nuraghe e Convento

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Sotto l’albero di Natale la comunità mogorese trova tre opere che miglioreranno il patrimonio comunale in ambito sportivo, culturale e archeologico. Un pacchetto di investimenti che vale poco meno di due milioni.

Nuova palestra

Il primo progetto riguarda la palestra polivalente che sorgerà all’interno del complesso sportivo di Santu Miali. L’amministrazione comunale ha annunciato l’avvio imminente dei lavori per una struttura coperta, realizzata in legno lamellare, con pavimentazione certificata, illuminazione a Led e spazi adeguati per gli spettatori. Un impianto moderno, sicuro e accessibile anche alle persone con disabilità, pensato per ospitare discipline come basket e tennis, ma anche calcetto e altre attività. L’area dispone già di un campo da tennis, uno di beach volley e di una pista d’atletica. Le risorse disponibili del bilancio sono di 650mila euro. «Stiamo investendo nello sport come valore sociale, educativo e aggregativo - evidenzia l’assessore allo Sport, Francesco Serventi - e la struttura potrebbe essere già pronta per la prossima stagione».

Convento del Carmine

Il secondo progetto riguarda la messa in sicurezza e la riqualificazione del Convento del Carmine, grazie a un finanziamento della Regione di 245mila , integrato dalle risorse del Gal Marmilla (100mila) e da un contributo per l’efficientamento energetico già completato nel 2025 (50mila euro). In totale, quindi, 395mila euro destinati a restituire lo stabile alla comunità con nuovi spazi per eventi culturali, valorizzando i reperti archeologici e la collezione Pusceddu. «Il Convento è un luogo simbolico per il paese – sottolinea il sindaco, Donato Cau – e vogliamo trasformarlo in un centro culturale vivo e dinamico. Sarà uno spazio per mostre e attività che rafforzano il legame tra storia e presente».

Nuraghe Cuccurada

Il terzo intervento riguarda invece la riqualificazione e valorizzazione del Nuraghe Cuccurada, sito inserito dall’Unesco tra i 32 selezionati della Sardegna. Con un finanziamento di 794mila euro sarà possibile intervenire sui percorsi di visita, sulle unità di accesso e sulle infrastrutture di fruizione, rendendo il sito più accessibile e sicuro. «Il nuraghe è un patrimonio identitario – sottolinea Cau – e la sua valorizzazione è un dovere verso la nostra storia e le radici. Con questo intervento vogliamo renderlo sempre più fruibile, rafforzando il percorso che lo vede candidato a diventare patrimonio mondiale dell’umanità».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Per l’esponente del Psd’Az la Regione perderà ogni possibilità di controllo

«La fusione degli scali sardi è un’operazione di potere»

L’ex assessore Moro attacca: è una speculazione in un settore strategico, così si penalizza chi viaggia 
Lorenzo Piras
Governo

Manovra da 22 miliardi, ok dopo le tensioni

Giorgetti: «Fatte cose impossibili». Rischio anticostituzionalità, salta la norma sulle Authority 
le storie

Natale senza tetto«Sotto un ponte anche nelle feste»

I volontari della Croce Rossa  in soccorso degli indigenti 
Mauro Madeddu
La storia

Natale in Sardegna per l’emigrato ricoverato a Berlino

Manuel Desogus è rientrato grazie alla raccolta fondi sul web 
Giovanni G. Scanu
Il menu

Per le feste in tavola regna la tradizione: «Largo ai cibi sardi»

Bottarga, ravioli, agnello e seadas: le scelte per pranzi e cene di Natale 
Sara Marci
Il provvedimento

I bimbi restano nella casa protetta

Famiglia nel bosco, a Natale il padre potrà incontrare i figli e la moglie 