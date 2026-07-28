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San Benedetto.
29 luglio 2026 alle 00:47

Il nostalgico addio al vecchio mercato  che cambia volto 

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Le demolizioni delle due grandi pareti, lati di via Cocco Ortu e via Tiziano, dello storico mercato di San Benedetto vanno avanti e oltre a non passare inosservate è tema di discussione tra chi passa da quelle parti e sui social. Tra pareri contrari e favorevoli, c’è chi spera che la struttura futura possa conservare – pur con una veste diversa – la sua funzione identitaria in un edificio moderno, sicuro e rinnovato.

I lavori nella parte interna sono iniziati da tempo ma lunedì, con l’avvio delle demolizioni delle due facciate (resteranno in piedi, e saranno restaurate, le due parti che danno su via Bacaredda e via Pacinotti), sono diventati evidenti con il lavoro delle ruspe. Questo intervento durerà un mese. Poi, come evidenziato dal sindaco Massimo Zedda, «inizieranno gli scavi per la realizzazione del nuovo piano interrato che ospiterà la logistica» per poi «ricostruire il mercato senza snaturare la sua funzione originaria, nel rispetto del suo valore storico e identitario». La riapertura è prevista entro la fine del 2027. Alla fine dei lavori di riqualificazione, il mercato di San Benedetto avrà all’esterno lo stesso aspetto che tutti i cagliaritani conoscono: mattoncini rossi e pietre di calcare che fasceranno l’intera struttura nella parte bassa.

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