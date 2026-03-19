Il Napoli non può frenare e schiera i big 

Crederci fino in fondo. Le speranze del Napoli di recuperare terreno sull'Inter, fino a un clamoroso aggancio in testa, sono ridotte al lumicino nonostante il rallentamento della squadra di Chivu e lo sprint degli azzurri che nelle ultime due partite hanno recuperato 5 punti sugli avversari. Ma 9 lunghezze di distacco a nove giornate dalla conclusione del campionato rappresentano però ancora un vero e proprio baratro, nonostante ciò Antonio Conte non vuole lasciare nulla di intentato per mantenere vivo il sogno di un recupero che avrebbe del miracoloso. E' in questo contesto psicologico che si inquadra la partita all'Unipol Domus dove il Napoli si presenterà convinto di doversi accaparrare altri 3 punti (sarebbe la quarta vittoria consecutiva) e dare la caccia a uno dei primi quattro posti, quelli utili cioè per qualificarsi alla Champions del prossimo anno.

E per essere sicuri di non veder allontanare nuovamente i rossoneri, che domani giocheranno in casa con il Torino, c'è bisogno di incamerare i 3 punti a Cagliari. Conte si affida agli uomini più in forma e più rappresentativi. Dal primo minuto, infatti, sono destinati a giocare sia De Bruyne che McTominay. Messi da parte gli infortuni, il belga e lo scozzese si candidano come i due principali punti di riferimento per un finale di stagione elettrizzante. Conte non vuole cambiare il modulo tattico: a centrocampo, dunque, considerato che De Bruyne, che in ogni caso rimane libero di svariare a piacimento, ci sarà Alisson alle spalle di Hojlund e i posti disponibili sono due, mentre i pretendenti, dopo i recuperi degli ultimi giorni, sono aumentati a cinque. Il tecnico dovrebbe preferire il duo scozzese Gilmour-McTominay e gli altri tre disponibili, Lobotka, Anguissa ed Elmas, andrebbero in panchina. In difesa, infine, conferma per Beukema, ballottaggio tra il rientrante Juan Jesus e Olivera.

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