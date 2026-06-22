Il Napoli aspetta Allegri, Palestra-Inter ci siamo 

Va avanti senza sussulti il calciomercato, con un occhio sempre ai nuovi allenatori e alle riorganizzazioni dei club. Ed ecco che è sempre più vicina l'ufficialità di Max Allegri come allenatore del Napoli.

Qui Milan

Entro oggi il tecnico livornese riceverà la documentazione per liberarsi dal Milan dove intanto è si scelta la strada della riorganizzazione: dopo gli esoneri di Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada e Igli Tare non ci sarà nessun arrivo dall'esterno. Gerry Cardinale, fondatore di RedBird e proprietario del Milan. Ci sarà un'organizzazione centrale con una connessione forte con il nuovo allenatore Rúben Amorim. Avranno un ruolo nel team che si occuperà di mercato sia Hendrik Almstadt (nel club dal 2019 e si occupa da sempre di analisi dei giocatori) e Bobby Gardiner (analista). Jorav Kirovski restera invece a gestire Milan Futuro come diesse della formazione giovanile.

Gila-Napoli

Tornando al Napoli, continua il forcing per Mario Gila per la difesa. Con il giocatore c'è già un'intesa per un contratto di 5 anni, manca però l'accordo con la Lazio. Il prezzo - di circa 30 milioni - potrebbe essere abbassato con l'inserimento di Lorenzo Lucca.

Inter sull’ex Cagliari

Sulla sponda calcistica nerazzura di Milano, l'Inter sempre più vicina a Marco Palestra. Da definire gli ultimi dettagli, dopo l'intesa trovata con l'Atalanta nell'incontro tra i club. Contratto di 4/5 anni. La cifra è più alta di 50 milioni di euro, probabilmente sono 52 con dei bonus più corposi. Sempre l'Inter ha smentito di aver aperto una trattativa per N'dicka della Roma.

Altre di mercato

Quanto al Como, ci sarà presto un nuovo incontro con il Real Madrid per discutere del futuro di Nico Paz. La squadra italiana punta sulla volontà del giocatore e spera di trovare un accordo, mentre gli spagnoli vorrebbero esercitare il diritto di recompra per poi rivenderlo. Passando alla Juventus, Bremer assicura di voler restare.

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