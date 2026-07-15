Il Municipio regala una nuova ambulanza all’Avas 

Ieri mattina il Comune di Sant’Antioco ha formalizzato la consegna di una nuova ambulanza all’Avas, la storica associazione di volontariato che da oltre 30 anni rappresenta un punto di riferimento per il soccorso sanitario e l’assistenza alla comunità.

Acquistato dall’amministrazione comunale, grazie ai fondi assegnati ai Comuni delle isole minori dal Ministero della Protezione Civile, per il potenziamento delle attività di emergenza sanitaria, il mezzo è stato dedicato a Sant’Antioco Martire. L’ambulanza è dotata di tecnologie di ultima generazione, tra cui una barella elettrica che riduce sensibilmente lo sforzo degli operatori durante le operazioni di carico e scarico dei pazienti, garantendo al tempo stesso maggiore sicurezza. «È un investimento importante per la sicurezza della nostra comunità - ha detto il sindaco Ignazio Locci - e un segno concreto di vicinanza a un’associazione che da sempre opera con competenza, generosità e spirito di servizio. Abbiamo voluto affidare questa ambulanza alla protezione di Sant’Antioco Martire, alla vigilia della festa del nostro Patrono». Locci ha infine rivolto un ringraziamento ai volontari del soccorso. «Sono un pilastro del sistema di soccorso e del Terzo settore cittadino. La loro costante presenza rappresenta un patrimonio prezioso per tutta Sant’Antioco».

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