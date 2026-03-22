Il monastir tiene testa alla leader 

Scafatese 4
Monastir 2
Scafatese (4-3-3) : Leonardo; C. Esposito, Baldan, Suhs, Di Santo (31’ st Calzone); Faiello, Acquadro, Sicurella (42’ st Altobello); Volpicelli (27’ st Palmieri), Maggio (27’ st Molinaro), Dambros (21’ st Convitto). In panchina Arlanch, A. Esposito, Simonetta, Guerra. Allenatore Ferraro.
Monastir (4-2-3-1) : Mereu; Pinna, Collu (31’ st Cortinovis), Porru, Pisano (41’ st Ardau); Conti, Corcione (31’ st Masia); Leone (41’ st Gibilterra), Piro, Nagüel; Aloia. In panchina Fusco, Jah, Solmonte, Tuveri. Allenatore Angheleddu.
Arbitro : Artini di Firenze.
Reti : pt 39’ Volpicelli; st 16’ Volpicelli, 24’ Aloia, 36’ Palmieri, 44’ Baldan, 48’ Pinna.
Note : ammoniti Suhs, Maggio, Volpicelli, Acquadro, Palmieri, Porru, Nagüel. Recupero 2’ pt – 3’ st.
SCAFATI. Al Vitiello battuta d’arresto per il Monastir, sconfitto 4-2 dalla Scafatese. I biancoblù non sfigurano e se la giocano alla pari contro la capolista, che conquista l’aritmetica promozione in Serie C.
La gara
Partono meglio i campidanesi, che confezionano la prima chance: al 2’ destro insidioso in area di Aloia, Leonardo devia in corner. Al 23’ sfiora il gol del vantaggio ancora il numero undici che calcia a incrociare sul fondo. Al 25’ Leonardo blocca la sfera su un tiro dalla distanza di Corcione.
Al 39’ i padroni di casa sfruttano la prima vera occasione e sbloccano il risultato con una punizione di Volpicelli che entra in rete dopo una deviazione della barriera. Reagisce subito la squadra di Angheleddu, che al 45’ centra la traversa su un sinistro a giro di Conti.
Ripresa
Al 5’ della ripresa Mereu è abile a deviare in angolo un sinistro a giro di Volpicelli. Al 13’ il Monastir recrimina per un contatto in area tra Piro e Baldan dopo un contropiede ma l’arbitro fa proseguire. Al 16’ i campani raddoppiano sempre su calcio piazzato con Volpicelli: il suo sinistro dalla distanza si insacca sotto l’incrocio.
Al 24’ Pinna crossa da destra per Aloia che insacca di testa riaprendo il match. Al 36’ Palmieri realizza il tris per la Scafatese con una conclusione di mancino che entra sotto l’incrocio. Al 44’ Baldan fa poker con un colpo di testa su azione da angolo. Al 47’ padroni di casa vicini al quinto gol con un palo colto da Convitto. Al 48’ tiro-cross di Pinna che scavalca il portiere per il gol del definitivo 2-4.
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