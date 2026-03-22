VaiOnline
Al Vitiello.
23 marzo 2026 alle 00:37

Il monastir tiene testa alla leader 

La Scafatese ha la meglio ma non senza soffrire 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Scafatese 4

Monastir 2

Scafatese (4-3-3) : Leonardo; C. Esposito, Baldan, Suhs, Di Santo (31’ st Calzone); Faiello, Acquadro, Sicurella (42’ st Altobello); Volpicelli (27’ st Palmieri), Maggio (27’ st Molinaro), Dambros (21’ st Convitto). In panchina Arlanch, A. Esposito, Simonetta, Guerra. Allenatore Ferraro.

Monastir (4-2-3-1) : Mereu; Pinna, Collu (31’ st Cortinovis), Porru, Pisano (41’ st Ardau); Conti, Corcione (31’ st Masia); Leone (41’ st Gibilterra), Piro, Nagüel; Aloia. In panchina Fusco, Jah, Solmonte, Tuveri. Allenatore Angheleddu.

Arbitro : Artini di Firenze.

Reti : pt 39’ Volpicelli; st 16’ Volpicelli, 24’ Aloia, 36’ Palmieri, 44’ Baldan, 48’ Pinna.

Note : ammoniti Suhs, Maggio, Volpicelli, Acquadro, Palmieri, Porru, Nagüel. Recupero 2’ pt – 3’ st.

SCAFATI. Al Vitiello battuta d’arresto per il Monastir, sconfitto 4-2 dalla Scafatese. I biancoblù non sfigurano e se la giocano alla pari contro la capolista, che conquista l’aritmetica promozione in Serie C.

La gara

Partono meglio i campidanesi, che confezionano la prima chance: al 2’ destro insidioso in area di Aloia, Leonardo devia in corner. Al 23’ sfiora il gol del vantaggio ancora il numero undici che calcia a incrociare sul fondo. Al 25’ Leonardo blocca la sfera su un tiro dalla distanza di Corcione.

Al 39’ i padroni di casa sfruttano la prima vera occasione e sbloccano il risultato con una punizione di Volpicelli che entra in rete dopo una deviazione della barriera. Reagisce subito la squadra di Angheleddu, che al 45’ centra la traversa su un sinistro a giro di Conti.

Ripresa

Al 5’ della ripresa Mereu è abile a deviare in angolo un sinistro a giro di Volpicelli. Al 13’ il Monastir recrimina per un contatto in area tra Piro e Baldan dopo un contropiede ma l’arbitro fa proseguire. Al 16’ i campani raddoppiano sempre su calcio piazzato con Volpicelli: il suo sinistro dalla distanza si insacca sotto l’incrocio.

Al 24’ Pinna crossa da destra per Aloia che insacca di testa riaprendo il match. Al 36’ Palmieri realizza il tris per la Scafatese con una conclusione di mancino che entra sotto l’incrocio. Al 44’ Baldan fa poker con un colpo di testa su azione da angolo. Al 47’ padroni di casa vicini al quinto gol con un palo colto da Convitto. Al 48’ tiro-cross di Pinna che scavalca il portiere per il gol del definitivo 2-4.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

referendum

Le riforme al vaglio delle urne: nei precedenti due Sì e due No

Conferme solo per il regionalismo e il taglio dei parlamentari 
Il conflitto

Missili iraniani su Israele Devastati venti condomini

Superati i sistemi di difesa, neanche un morto ma 115 feriti 
L’allarme della Federazione degli internisti

Ospedali in tilt, troppi pazienti e pochi medici

Nell’Isola molti reparti di Medicina in overbooking, carenze di organico dal 14 al 21 per cento 
Cristina Cossu
L’ira degli emigrati. Aeroitalia: regola anti-furbetti

Aerei, beffa sugli sconti per chi ha origini sarde: «Serve il certificato»

Agevolati i parenti sino al terzo grado ma l’autodichiarazione non basta più 
Alessandra Carta
Roma.

Un boato, poi il crollo: sventrati tre palazzi

Due anziani feriti in modo grave, 29 evacuati: l’ipotesi di una fuga di gas 
Comunali in Francia

Parigi non cambia e incorona Grégoire

Anche a Marsiglia un sindaco di sinistra: Payan batte il partito di Le Pen 