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Serie D.
17 settembre 2026 alle 00:36

Il Monastir si risveglia dal sogno 

Aloia a segno dal dischetto, poi l’Anzio si ricompatta e ne fa tre 

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ANZIO 3

MONASTIR 1

Anzio (4-4-2) : Papagna; Ferraro, Maccauro, Morichelli, Meledandri; Modesti, Thiam, Ambrogi (36’ st Galati), Franco (19’ st Cracaoanu); Giampaolo (41’ st Imoh), Ferreira. In panchina Lucatelli, Bronzini, Ronci, Francescotti, Garau, Di Marco. Allenatore Guida.

Monastir (4-3-3) : Contini; Pinna, Collu (21’ st Cortinovis), Porru, Piseddu (19’ st Masia); Loru, Conti, Corcione; Mameli (12’ st Belli), Aloia, Leone (12’ st Gianoli). In panchina Fusco, Le Rose, Fanari, Ragni, Rossi. Allenatore Angheleddu.

Arbitro : Mammoli di Perugia.

Reti : pt 22’ Aloia (r), 31’ Meledandri; st 11’, 18’ Thiam.

Note : ammoniti Franco, Porru, Collu, Modesti. Recupero 3’ pt-5’ st.

ANZIO. Al “Bruschini” arriva la prima sconfitta in campionato per il Monastir. I biancoblù passano in vantaggio al 22’ del primo tempo con Aloia su rigore, ma subiscono la rimonta avversaria. I laziali pareggiano grazie al gol al 31’ di Meledandri e ribaltano la sfida con la doppietta di Thiam nella ripresa.

La partita

Nel primo quarto d’ora entrambe le squadre si studiano: al 14’ il Monastir prova la prima incursione con Corcione che cerca di servire Aloia, ma il numero 11 non riesce a ribattere in rete. Al 20’ Mameli calcia da fuori area, ma il suo tiro è alto. Dopo un minuto Aloia viene atterrato in area da Modesti e l’arbitro Mammoli assegna il penalty. Dal dischetto il centravanti non sbaglia e porta in vantaggio la squadra biancoblù. Al 31’ i padroni di casa trovano però il gol del pareggio: su un cross di Ferraro, deviato, Meledandri calcia in semirovesciata e spiazza Contini. Al 38’ Corcione ci prova dal limite, Papagna blocca la sfera. Al 44’ punizione di Franco, ma la conclusione non è precisa. Nel recupero un’occasione a testa: al 47’ Papagna respinge in angolo un tiro di Mameli, mentre al 48’ Thiam parte in contropiede ma non concretizza l’occasione. Nella ripresa partono meglio i padroni di casa: al 7’ ripartenza di Thiam sulla sinistra, passaggio per Franco che però non inquadra lo specchio. Dopo quattro minuti ancora Thiam sulla sinistra si libera degli avversari, calcia e insacca in rete. La squadra di Angheleddu subisce il colpo e continua a soffrire: al 17’ Giampaolo calcia una punizione dalla distanza con Contini che devia in angolo. Sugli sviluppi del corner, Thiam trova la sua doppietta personale e fa tris per l’Anzio.

La reazione

Il Monastir prova a scuotersi e al 18’ ci provano prima Aloia e poi Piseddu, ma nessuno dei due riesce a sorprendere il portiere. Angheleddu inserisce in campo Masia e Cortinovis, ma l’inerzia del match non cambia. Al 32’ Pinna batte un angolo e Aloia colpisce di testa, ma la palla si stampa sul palo. Nel finale di gara poche emozioni, il Monastir non riesce a pungere e torna a casa sconfitto.

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