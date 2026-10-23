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Pallamano.
24 ottobre 2026 alle 00:42

Il Molteno penultimo sulla strada della capolista Raimond Sassari  

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Dopo un fruttuoso fine settimana dedicato alla Ehf European Cup, in cui la Raimond Sassari, grazie al doppio successo sui kossovari del Kastrioti, ha conquistato l’accesso al 3terzo turno, per il sodalizio rossoblù è tempo di tornare in campo nella A Gold, massima serie nazionale di pallamano di cui è imbattuta capolista.

L’ottava di campionato, alle 16.30, vedrà la Raimond sul campo del Molteno, penultimo in classifica con quattro punti, a -7 dai sassaresi.

Trasferta anche per la Verdeazzurro, che nella 6ª di A Silver è attesa in casa del Rubiera alle 18. Sarà uno scontro diretto per il 4° posto, che vale i playoff ed è a attualmente occupato dai sassaresi con 7 punti, 2 lunghezze di vantaggio rispetto agli emiliani, quinti.

Ferme ai box, per cedere il passo alla nazionale, le serie A1 e A2 femminili. (v.ch.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

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