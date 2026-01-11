VaiOnline
Il punto.
il milan rallenta, oggi la Juve può approfittarne 

Il Milan rallenta ancora, costretto al secondo pari consecutivo ieri a Firenze. La Lazio torna a vincere (1-0 sul Verona in trasferta), mentre il Parma si aggiudica lo scontro salvezza a Lecce. Aspettando la Juve, che se stasera (20.45) batte la Cremonese può agganciare Roma e Napoli al terzo posto (39 punti) e mettere pressione al Milan a quota 40, la prima giornata di ritorno rimescola parzialmente le carte.

Un segnale di allarme per il Milan: come tre giorni prima contro il Genoa, i rossoneri rimediano un pareggio in zona recupero: a San Siro con Leao, al Franchi con Nkunku. In zona retrocessione ko casalingo per il Verona, ossigeno puro per una Lazio rimaneggiata e costretta a utilizzare i nuovi acquisti per la partenza di Castellanos e Guendouzi. Nuovo harakiri del Lecce che getta alle ortiche una partita che stava vincendo regalando al Parma due espulsioni che consentono agli emiliani il sorpasso.

La situazione in classifica rimane fluida: in attesa del posticipo della Juventus di oggi, guadagna spazio la Roma dopo il successo in emergenza col Sassuolo visto che il Como frena riuscendo comunque a pareggiare col Bologna mentre prosegue la rimonta dell'Atalanta che con Palladino è tornata ad essere competitiva. Ma un panorama più coerente si avrà solo con i quattro recuperi infrasettimanali per le squadre che hanno giocato la Supercoppa.

