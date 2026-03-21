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Al Meazza.
22 marzo 2026 alle 00:30

Il Milan batte il Toro ed è di nuovo secondo 

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Milan 3

Torino 2

Milan (3-5-2) : Maignan; Tomori (1' st Athekame), De Winter, Pavlović; Saelemaekers (45' st Odogu), Fofana (25' st Ricci), Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic (32' st Gimenez), Füllkrug (25' st Nkunku). In panchina Pittarella, Terracciano, Estupiñan, Jashari. All. Allegri.

Torino (3-4-1-2) : Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse (44' st Kulenović); Pedersen, Prati (18' st İlkhan), Gineitis (29' st Casadei), Obrador (44' st Nkounkou); Vlašić; Simeone, Zapata (18' st Adams). In panchina Israel, Siviero, Biraghi, Lazaro, Marianucci, Maripán, Anjorin, Ilić, Tameze. All. D'Aversa.

Arbitro : Fourneau di Roma.

Reti : nel pt 36' Pavlovic, 44' Simeone; nel st 9' Rabiot, 11' Fofana, 38' Vlasic (rigore).

Milano. Il Milan torna a vincere, batte il Torino 3-2 anche senza Leao, seduto in tribuna, e controsorpassa il Napoli portandosi a -5 dall'Inter in campo oggi contro la Fiorentina. I rossoneri conquistano tre punti importantissimi perché il Torino è stato avversario ostico, capace di mettere in difficoltà la squadra di Allegri in più fasi della partita.

Al 36’ Pavlovic raccoglie da fuori area, controlla e poi calcia di sinistro trovando il gran gol sotto la traversa. Otto minuti dopo il pari granata: conclusione sul primo palo di Vlasic, Maignan respinge ma la palla carambola sul palo e arriva tra i piedi di Simeone che da due passi ribadisce in porta. Tra il 9’ e l’11’ della ripresa l’uno-due di Rabiot e Fofana: 3-1. A dieci minuti dal 90' il Toro protesta per un fallo in area di rigore, una manata sul volto di Pavlovic ai danni di Simeone. La partita prosegue, Ricci sfiora il 4-1 ma il Var richiama Fourneau a rivedere il contatto. Dopo la revisione, l'arbitro ammonisce Pavlovic e attribuisce il rigore. Sul dischetto va Vlasic che non sbaglia. Partita riaperta e il Toro cerca il colpaccio. Ma il Milan fa buona guardia e torna a vincere riportandosi davanti al Napoli.

RIPRODUZIONE RISERVATA

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