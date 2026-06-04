Il match sarà trasmesso in chiaro su Nove 

La semifinale italiana del Roland Garros tra Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli sarà trasmessa in chiaro su NOVE, in diretta da Parigi oggi alle 19. Lo annuncia l'emittente in un comunicato. «Si tratta di un gesto di grande sensibilità e attenzione nei confronti dei milioni di appassionati che stanno vivendo con entusiasmo uno dei momenti più importanti della storia del tennis italiano - ha commentato il presidente Fitp, Angelo Binaghi, in una nota -. La disponibilità dimostrata da Eurosport testimonia come sia possibile trovare soluzioni intelligenti e collaborative quando in gioco c'è un interesse generale del Paese e la possibilità di avvicinare milioni di persone allo sport. È questo lo spirito che dovrebbe accompagnare sempre i grandi eventi sportivi: la consapevolezza che, in alcuni momenti speciali, la valorizzazione del movimento e la condivisione delle emozioni collettive debbano prevalere su logiche più rigide ed esclusive - ha concluso -. Quando lo sport riesce a coinvolgere l'intero Paese, renderlo accessibile al maggior numero possibile di persone significa compiere una scelta di valore non soltanto televisiva, ma anche culturale e sociale».

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