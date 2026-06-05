VaiOnline
Vacanze.
06 giugno 2026 alle 00:31

“Il mare più bello” incorona la Sardegna 

Le regine dell’estate: Pollica (Salerno) al primo posto, al secondo Baunei 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Acque cristalline ma anche turismo sostenibile. Quest'anno va a Pollica, in provincia di Salerno, lo scettro di spiaggia regina dell’estate 2026, poi nella lista c’è anche tanta Sardegna.

La classifica

È in vetta alla classifica delle 30 località (20 di mare e 10 di laghi) dove sventolano le Cinque Vele di Legambiente e Touring club al centro della nuova guida “Il mare più bello” presentata ieri a Venezia, nel corso della Venice Climate Week 2026 e in occasione della giornata mondiale dell'Ambiente.

Sul podio ci sono anche Baunei (Nuoro) salita dal quarto al secondo posto e Otranto (Lecce) passata dal decimo al terzo. La Sardegna è la regione con più località marine a Cinque Vele (6), seguita da Puglia (5) e Toscana (4).

Tra i laghi primeggia quello di Molveno in Trentino-Alto Adige, territorio leader per località premiate, mentre nel centro Italia si conferma a Cinque Vele il lago di Scanno in Abruzzo (in settima posizione).

Nella top ten delle località balneari ci sono poi Domus De Maria (Sud Sardegna), San Giovanni a Piro (Salerno), Nardò (Lecce), San Teodoro (Sassari), S.Teresa di Gallura (Sassari), Cabras (Oristano), Castiglione della Pescaia (Grosseto).

La rubrica

Novità 2026 della guida è la rubrica “Una vacanza a Cinque Vele” per chi cerca escursioni nell’entroterra con temperature più miti con venti itinerari. Il riconoscimento, spiegano gli organizzatori, viene assegnato infatti alle realtà che puntano su un turismo e una gestione sostenibile e che si stanno adattando anche alla crisi climatica offrendo proposte per vacanze più fresche e alla scoperta dei territori.

Le politiche

«La crisi climatica - dice Stefano Ciafani, presidente di Legambiente - sta ridisegnando anche la scelta delle vacanze. Servono politiche efficaci e un lavoro di squadra». Ottavio Di Brizzi, direttore editoriale Touring Club Italiano spiega che «la sezione dedicata alle esperienze nelle località a Cinque Vele, tra itinerari a piedi, percorsi in bicicletta ed escursioni nell'entroterra dimostrano quanto sia importante continuare a promuovere un modello turistico consapevole, capace di coniugare bellezza, rispetto dell'ambiente e valorizzazione delle comunità locali».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il caso

Un doppio blocco sulla Statale 195

l Daga, Murgana
Emergenza

Nell’Isola tre Canadair, ma la base è solo a Olbia

Una norma blocca 2000 volontari: devono fare prima i corsi sulla sicurezza  
Al. Car.
Strade nel caos

Non c’è pace per la 195, cantiere in programma anche lungo la 4 corsie

Da lunedì al via la ripavimentazione, mercoledì i lavori sul tratto costiero 
Ivan Murgana
amministrative 2026

È una sfida a tre per portare Quartu nel futuro

Una coalizione civica per Milia, il centrodestra corre con Porcu, in campo anche l’outsider Matta 
Luca Mascia
La storia

«Con Palla nella sfida più dura»

La pitbull, salvata dai veterinari di Oristano, è gravemente malata 
Valeria Pinna
Caro carburanti

Accise, ipotesi taglio per tutto giugno

Tajani: valutazioni in corso, Salvini: usiamo gli extraprofitti delle banche 