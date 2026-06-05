“Il mare più bello” incorona la Sardegna 

Acque cristalline ma anche turismo sostenibile. Quest'anno va a Pollica, in provincia di Salerno, lo scettro di spiaggia regina dell’estate 2026, poi nella lista c’è anche tanta Sardegna.

La classifica

È in vetta alla classifica delle 30 località (20 di mare e 10 di laghi) dove sventolano le Cinque Vele di Legambiente e Touring club al centro della nuova guida “Il mare più bello” presentata ieri a Venezia, nel corso della Venice Climate Week 2026 e in occasione della giornata mondiale dell'Ambiente.

Sul podio ci sono anche Baunei (Nuoro) salita dal quarto al secondo posto e Otranto (Lecce) passata dal decimo al terzo. La Sardegna è la regione con più località marine a Cinque Vele (6), seguita da Puglia (5) e Toscana (4).

Tra i laghi primeggia quello di Molveno in Trentino-Alto Adige, territorio leader per località premiate, mentre nel centro Italia si conferma a Cinque Vele il lago di Scanno in Abruzzo (in settima posizione).

Nella top ten delle località balneari ci sono poi Domus De Maria (Sud Sardegna), San Giovanni a Piro (Salerno), Nardò (Lecce), San Teodoro (Sassari), S.Teresa di Gallura (Sassari), Cabras (Oristano), Castiglione della Pescaia (Grosseto).

La rubrica

Novità 2026 della guida è la rubrica “Una vacanza a Cinque Vele” per chi cerca escursioni nell’entroterra con temperature più miti con venti itinerari. Il riconoscimento, spiegano gli organizzatori, viene assegnato infatti alle realtà che puntano su un turismo e una gestione sostenibile e che si stanno adattando anche alla crisi climatica offrendo proposte per vacanze più fresche e alla scoperta dei territori.

Le politiche

«La crisi climatica - dice Stefano Ciafani, presidente di Legambiente - sta ridisegnando anche la scelta delle vacanze. Servono politiche efficaci e un lavoro di squadra». Ottavio Di Brizzi, direttore editoriale Touring Club Italiano spiega che «la sezione dedicata alle esperienze nelle località a Cinque Vele, tra itinerari a piedi, percorsi in bicicletta ed escursioni nell'entroterra dimostrano quanto sia importante continuare a promuovere un modello turistico consapevole, capace di coniugare bellezza, rispetto dell'ambiente e valorizzazione delle comunità locali».

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