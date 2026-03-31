Il “Lumen” di Andrea Forges Davanzati 

Acciaio, ferro, bronzo per le sculture di Andrea Forges Davanzati. Da domani sera (alle 18) al 19 aprile al Temporary Storing, a Cagliari in via XIX Novembre 3, “Lumen”, notevole mostra, a cura di Alessandra Menesini, che ha come soggetti gli abitanti dei mari e dei laghi e di qualche angolo di muro. Creature insignificanti portate a dimensioni gigantesche, le stesse della tela di ragno tessuta su una parete della sede della Fondazione Bartoli Felter.

L’artista

«Ho voluto ringraziare la città che mi ha accolto e lo spazio che generosamente, da anni, offre ospitalità gratuita e attenta agli autori», afferma l’artista, nato a Milano nel 1963, che si è stabilito in Sardegna ma continua a spostarsi per ogni dove con le sue esposizioni. Illuminate dalle lampade di Wood, le strutture in metallo rivelano la complessa architettura di esseri mal conosciuti come l’Ofiuro slanciato e bellissimo, la Madrepora puntinata come un fiore, il Seme contorto appeso al soffitto, le gemme ingannatrici e tossiche dell’Alga Dorata. Sono i pigmenti fosforescenti a evidenziare i gangli, le saldature invisibili e anche le ombre prodotte dai loro corpi sottili. «Andrea Forges Davanzati, scrive la curatrice, progetta, disegna, sperimenta, discute con se stesso. Fatica coi materiali che sceglie e piega, trasporta pesi, indossa maschere da saldatore». Calcola al millimetro ogni intervento e lavora personalmente, munito di possenti guanti e scarpe di sicurezza, alle sue opere. Certo talvolta ha bisogno di affidarsi alle officine, data la mole e la durezza delle lastre e del metallo che in “Lumen” prendono forme alleate con la luce. «Ho un padre architetto e una madre biologa, dice, cosa potevo fare se non unire i loro saperi?». Sarà per questo che da sempre rende onore alle Diatomee o ai Ciliati e fa scoprire l’estetica di esseri quasi invisibili ma tenaci e perfetti per la loro (misteriosa?) funzione. Al Temporary Storing gli esiti più recenti di una ricerca condotta con piglio scientifico e grande resa estetica.

Nelle settimane successive all’inaugurazione di domani sono previste alcune visite guidate. (red. cult.)

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