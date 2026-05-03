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04 maggio 2026 alle 00:08

Il Latte Dolce non segna a Budoni, sfumano i playoff 

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Budoni 0

Latte Dolce 0

Budoni (4-3-3) : Budano, Nunez, Codraro (30’ st Argiolas), Martinoli (16’ st Da Silva), Farris, Madero, Belloni (33’ st Mihali), S. Dessena (11’st Addis), Ljubanovic, Ladu (39’ st Schirru), Santoro. A disposizione Tirelli, Diop, L. Dessena, Marras. Allenatore Cerbone.
Latte Dolce (3-5-2) : Petricciuolo, Aiello, Luiu, Ruggiu (14’ st Loru), Cotugno, Mudadu, Pulina, Asproni (30’ st Tesio), Belloi (20’ st Bouabre), Fisher ( 38’ st Piredda), Di Gianni (15’ st Tokic). A disposizione Peru, Cabeccia, Pinna, Mayr. Allenatore Fini.

Arbitro : Testoni di Ciampino.

Note : ammoniti: Martinoli, S. Dessena, Santoro. Angoli:7-3. Recupero: 0’pt-4’st.

Budoni. Pareggio a reti bianche tra Budoni e Latte Dolce, bloccato da parate, pali e difese attente. Nonostante il Budoni fosse già salvo, i galluresi non hanno concesso sconti. Per il Latte Dolce il verdetto è amaro: la vittoria avrebbe riaperto la corsa playoff, ma con questo punto l’obiettivo sfuma definitivamente.Nella fase centrale i galluresi spingono: Santoro colpisce la traversa in più occasioni, Ladu tenta più volte la conclusione. Pura adrenalina nel finale. Al 90’ Schirru impegna Petricciuolo con una conclusione potente. Nel recupero, dopo un tiro di Da Silva fuori di poco, il Latte Dolce risponde con Loru, fermato da un grande intervento di Budano. Proprio allo scadere, l'ultimo assalto: Piredda impegna ancora Budano, poi Tokic colpisce la traversa. Il pari condanna i sassaresi a restare fuori dai playoff.

RIPRODUZIONE RISERVATA

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