Il giornale del Liceo premiato al Senato 

Giornalisti in erba premiati al Senato. Bellissimo riconoscimento per il Leonardo Da Vinci, il giornale d’istituto del Liceo che nei giorni scorsi, ha ricevuto nella sala Martiri di Nassirya il Premio nazionale per l’attività redazionale nell’ambito del giornalismo scolastico promosso dal Punto Quotidiano. Ricevuta la notizia la piccola redazione ha gioito del traguardo raggiunto con impegno, passione e tanto amore per la scrittura. A rappresentare la scuola il dirigente Giovanni Andrea Marcello, la docente referente Virginia Mariane e le studentesse Salma Aniba e Sofia Meloni, della classe 5DB. Nonostante i suoi cinque anni di vita, il giornale si è distinto per la qualità dei contenuti e la varietà dei temi trattati: dall’identità territoriale ai problemi giovanili, fino a legalità, sport e bullismo, con articoli pubblicati anche in più lingue straniere.

La cerimonia si è aperta con il saluto della senatrice Anna Rossomando e con il messaggio del direttore editoriale Ettore Cristiani, presidente dell’associazione Alboscuole, che ha sottolineato il valore del giornalismo scolastico come strumento formativo. La professoressa Mariane ha illustrato il progetto educativo alla base del giornale, evidenziando l’importanza della scrittura nello sviluppo del pensiero critico e delle competenze comunicative degli studenti. La costruzione del giornale è un momento di crescita formativa che dà agli studenti tante soddisfazioni - spiegano dalla Scuola - esprimono le loro idee, raccontano il mondo secondo il loro punto di vista, parlano della propria scuola e imparano a conoscerla più a fondo imparando anche ad apprezzarla un po’ di più.

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