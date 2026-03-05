VaiOnline
San Michele
06 marzo 2026 alle 00:15

Il forno crematorio del cimitero si ferma ancora 

Nuova emergenza nel forno crematorio del Cimitero di San Michele. Nei giorni scorsi è stato «riscontrato un importante problema tecnico», riferisce Altair Funeral, società appaltatrice del servizio dal 2019. Per questo motivo l’impianto resterà fermo fino alla riparazione del guasto. Si tratta di un altro stop dopo quello registrato nello scorso mese e che aveva mandato le cremazioni in città nel caos con numerose salme rimaste in attesa. Il forno di San Michele, infatti, è l’unico nel Sud Sardegna.

Altair Funeral informa che durante questo periodo «i residenti e i deceduti nel Comune di Cagliari, se ritenuto opportuno, verranno accolti dalla struttura del Crematorio di Cagliari con successiva cremazione a Olbia». Sarà possibile effettuare il trasposto con una società appartenente allo stesso gruppo di Altair con successiva riconsegna delle urne cinerarie a Cagliari. Saranno applicate le tariffe del forno di Olbia. L’argomento verrà portato in Aula dal consigliere comunale Edoardo Tocco.

