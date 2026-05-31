Il ds e Belotti tra i nodi da sciogliere in settimana 

Confermato l’allenatore Pisacane (al quale verrà presto rinnovato il contratto per un ulteriore anno più uno), resta da definire la questione direttore sportivo prima di iniziare il mercato. Il presidente Giulini e l’attuale ds Angelozzi sembrano essersi presi qualche giorno di riflessione. Sarà questa, in ogni caso, una settimana di transizione per il Cagliari 2026-2027. Una linea di massima già è stata già tracciata una volta conquistata la salvezza, dopo la vittoria sul Toro, tra prestiti, ricatti ed eventuali cessioni eccellenti.

Le certezze

Bellissima e indimenticabile ma unica l’esperienza nell’Isola di Palestra, che torna a essere un giocatore dell’Atalanta in attesa di conoscere il suo futuro (Inter e City le destinazioni più probabili al momento). Così come salutano la Sardegna Kiliçsoy, Mazzitelli, Folorunsho e Sulemana nonostante, in questi casi, il Cagliari abbia strappato delle opzioni per riscattarli a cifre già fissate quando sono stati definiti i prestiti, rispettivamente con Besiktas, Como, Napoli e la stessa Atalanta. Opzioni che Giulini ha già fatto sapere di non voler esercitare. Nessun diritto, invece, per Dossena, per il quale, tuttavia, potrebbe nascere una nuova trattativa considerato che il Como non sembra intenzionato a trattenerlo. Tempo al tempo.

Le incognite

Il mercato del Cagliari dipenderà dalle eventuali uscite, più o meno importanti. Tanti i gioielli in vetrina, a cominciare dal portiere Caprile, oggetto dei desideri. Soprattutto Gaetano (Sarri ci avrebbe fatto un pensierino per la sua Atalanta), Esposito (piace al Como) e Obert (ha tanti estimatori non solo in Italia), ma anche Adopo e Mendy, ha detto lo stesso presidente rossoblù la settimana scorsa a Radiolina. Fiato sospeso pure per Belotti. Il suo contratto scade a fine mese e Giulini con i soci americani stanno valutando se rinnovarglielo o meno per un’altra stagione. Decisivo sarà anche il parere di Pisacane.

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