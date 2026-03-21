Il derby della Gallura va al Calangianus 

Calangianus 1

Santa Teresa 0

Calangianus (4-5-1) : Congiunti, Serra, Asara, La Rosa, Dombrovoschi, Giagheddu, Moreo (40’ st A. Tusacciu), Tamponi, Ruiz (34’ st Pirina), F. Mamia, G. M. Tusacciu (37’ st Delogu). In panchina Coscione, Valentini, Inzaina, Careddu, Camara, Yeumbi. Allenatore Marini.

Santa Teresa (3-4-3) : Pedelacq, Dias, Moussa, Minnelli (22’ st Alluttu), Kemache (32’ st Laurant), C. Secci (46’ pt Djedje), Ziani, Saiu (25’ st Traore), Gavagni, Siamparelli, Svarups. In panchina Nicolai, Arbus, Sardo, De Oliveira, Desini. Allenatore Levacovich.

Arbitro : Mulas di Oristano.

Rete : pt 7’ Moreo.

Note : ammoniti F. Mamia, Asara, Svarups, Ziani, Gavagni.

CALANGIANUS. Fra il dire e il fare c’è di mezzo il…Calangianus, che al Signora Chiara dopo aver messo in riga le big del campionato riserva lo stesso trattamento, nel derby, alla ex coinquilina in classifica Santa Teresa. Finisce 1-0.

Una gara che, solamente nella prima frazione gol compreso, ha fatto registrare qualche occasione da rete, poi in tutto l’arco dell’incontro i portieri non sono dovuti intervenire se non per la normale amministrazione. Il vantaggio, che si rivela decisivo per la vittoria finale, giunge al 7’: lancio di capitan Tusacciu per Moreo che supera in velocità il suo diretto avversario e batte Pedelacq. Sempre nel primo tempo altre due buone occasioni per i giallorossi: prima con Ruiz e poi ancora con Moreo. Nel mezzo un tentativo di Svarups smorzato in angolo.

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