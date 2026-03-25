VaiOnline
In Senato
26 marzo 2026 alle 00:28

Il decreto sicurezza per allontanare le armi dai minori 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Roma. L’accoltellamento della professoressa a Trescore Balneario riaccende il dibattito sulla diffusione di armi tra minorenni. Il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, rilancia il nuovo decreto sicurezza, approvato a febbraio dal Consiglio dei ministri e ora all’esame della commissione Affari costituzionali del Senato con oltre 1.200 emendamenti.

Il provvedimento prevede norme “anti maranza”: stretta sul porto di coltelli, divieto di vendita agli under 18 e multe per i genitori negligenti. Valditara parla di misure necessarie per contrastare la criminalità giovanile e per rafforzare educazione e supporto psicologico nelle scuole.

Critiche arrivano da Pd, Radicali e associazioni come Antigone, mentre presidi e vescovi puntano su prevenzione ed educazione.

Il decreto, da convertire in legge entro il 25 aprile, sarà discusso in Aula il 15; intanto si valuta l’uso dei metal detector negli istituti.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Politica

«Nessuna epurazione in FdI, ha solo prevalso il buon senso»

Il segretario regionale Mura: andiamo avanti col programma 
Alessandra Carta
Li Gioi: «Documenti condivisi anche in commissione»

Aeroporti ai privati, esplode lo scontro: «Atti tenuti nascosti»

Truzzu chiede carte e chiarezza: «I sardi hanno il diritto di sapere»  
Alessandra Carta
Il colpo

Fonni, assalto con la ruspa alla gioielleria

Evitate le telecamere. Utilizzato un pick-up per la fuga. L’amarezza della sindaca: colpita la comunità 
Fabio Ledda
il conflitto

Ma i mercati credono al dialogo: prezzo del petrolio in frenata

Azioni e titoli: dalle Borse segnali positivi ma è allerta dollaro 
Videolina.

Miastenia gravis, le nuove cure facili e vicine a casa

In Sardegna un’incidenza fra le più alte al mondo: 55 casi su 100mila abitanti 
Bergamo

Accoltella la prof in diretta social: follia di un 13enne

Assurdo gesto di uno studente delle medie: la docente, colpita al collo, è in terapia intensiva 