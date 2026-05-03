Il Decimo 07 sconfitto ora mette a rischio la promozione 

Decimoputzu 4
Decimo 07 2
Decimoputzu : Ena, Ruggiero, Mameli, Cao, Mattana, M. Usai (62’ S. Sanna), C. Mocci, Pilloni (57’ Piras), Cossu (86’ Pinna), M. Mura, Perinozzi. Allenatore Ruggiero.
Decimo 07 : Monni, Fiori, Pandori (87’ Marongiu), A. Mura, Carta, Uccheddu, Spissu (68’ Dib), Licciardi, Matta, Sitzia (74’ S. Usai), Ledda. Allenatore Spini.
Arbitro : Palmeri di Cagliari.
Reti : 7’ Matta, 32’ Perinozzi, 48’ M. Usai, 73’ Cossu, 77’ (r) S. Usai, 80’ C. Mocci.
In rimonta il Decimoputzu conquista il successo contro il Decimo (4-2). La squadra di Ruggiero non poteva congedarsi meglio dal proprio pubblico. Lo fa con un poker nell’ultimo appuntamento casalingo della stagione. E mette lo sgambetto agli ospiti, che a una giornata dal termine rischiano di compromettere la corsa verso la Promozione. Matta la sblocca per i decimesi in avvio, ma alla mezzora Perinozzi la riequilibra. Poi nella ripresa Manuel Usai dopo tre minuti ribalta la gara. Cossu trova il tris, ma Sebastiano Usai accorcia dopo una manciata di minuti. Il sigillo alla diciottesima vittoria stagionale lo mette il bomber Christian Mocci, che porta i putzesi al quinto posto con cinquantasette punti.
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