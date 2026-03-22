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23 marzo 2026 alle 00:37

Il Cus capitola e Il castiadas vede la vetta 

La squadra di Bebo Antinori a tre lunghezze dal Guspini 

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Castiadas 2

Cus Cagliari 0

Castiadas (4-3-3) : Galasso, Ornano (48’ st Bellanza), Fredrich, Mirco Carboni, G. Marci, N. Ridolfi, A. Marci, Poma, Lecca (22’ st Cadoni, 50’ st Matta), J. Ridolfi (37’ st Grinbaum), Mattea (20’ st Pulcrano). In panchina Sarritzu, Setzu, Miranda, Assis. Allenatore Bebo Antinori.

Cus Cagliari (4-4-2) : Pillitu, Prefumo (37’ st Mudu), Piroddi, A. Salaris (32’ st Onnis), Biondi, V. Salaris (25’ st Matteo Carboni), Porcedda (11’ st Flores), Puddu, Camba, Simoni (11’ st Siddu), Tumatis. In panchina Astarita, Fanni, Loddo, Zucca. Allenatore Marco Lantieri.

Arbitr o : Giovanni Maria E. Ortu di Carbonia.

Reti : pt 28’ Fredrich; st 31’ Cadoni.

Note : ammoniti G. Marci e N. Ridolfi (Castiadas), Simoni, Camba, A. Salaris e Piroddi (Cus Cagliari).

Castiadas. Con una rete per tempo il Castiadas supera con merito il Cus Cagliari e conquista tre punti preziosi. La squadra di Bebo Antinori si porta così a sole tre lunghezze dalla neocapolista Guspini, che ha scavalcato il Terralba, fermato dall’Uta. Sconfitta tutto sommato indolore per i cussini, che restano a +5 sulla zona playout.

In campo

Il Castiadas prende subito il pallino del gioco e dopo pochi minuti sfiora il vantaggio: Poma recupera palla sulla trequarti, arriva al limite e calcia, ma la conclusione si stampa sulla traversa. Al 18’ altra grande occasione: imbucata di Andrea Marci per Nicolas Ridolfi, tiro diretto all’incrocio e splendida risposta di Pillitu. Il gol è nell’aria e arriva al 28’: cross di Ornano dalla destra, sponda di Lecca e Fredrich insacca.Nella ripresa il Cus prova ad alzare il baricentro, senza però creare reali pericoli a una difesa biancoverde attenta. Alla mezz’ora il raddoppio chiude i conti: percussione di Pulcrano sulla sinistra e cross per Cadoni, che sul secondo palo batte ancora Pillitu. Poco più tardi lo stesso Cadoni sfiora la terza rete.

Le reazioni

«Un super primo tempo – commenta il tecnico del Castiadas, Bebo Antinori – sono molto soddisfatto dei ragazzi. Nella ripresa abbiamo contenuto bene la reazione degli avversari senza rischiare». La vetta è più vicina. «Pensiamo gara dopo gara», chiude Antinori.«Vittoria meritata del Castiadas – le parole del direttore sportivo del Cus, Andrea Vargiu – ma la squadra non ha demeritato. Restiamo a 5 punti dalla zona rossa».

RIPRODUZIONE RISERVATA

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