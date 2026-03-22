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Volley a3 maschile.
23 marzo 2026 alle 00:36

Il Cus Cagliari si fa rimontare, la Sarlux rimonta 

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Cus Cagliari 2

castellana g. 3

Cus Cagliari : Agapitos 6, Zanettin 5, Menicali 6, Biasotto 19, Muccione 1, Luisetto 16, Basso (L), Gozzo 9, Truocchio 5, Galiazzo, Folguera 1. N.e. Sciarretti, Soru. All. Simeon

Castellana Grotte : Pasquali 1, Guadagnini (L), Pavani 5, Cappa- donna 3, Chiapello 9, Picchi, Brucini 10, Orlando 17, Casaro 13, Iervolino 29. N.e. Reale, Santosta- si, Barretta. All. Barbone.

Parziali : 25-21, 20-25, 27-25, 18-23, 11-15

Il tie break è fatale al Cus Cagliari, battuto 3-2 dal Castellana Grotte, nell’andata degli ottavi dei playoff. Una partita giocata sugli errori di entrambe le formazioni, con una variabile vincente dei pugliesi. Hanno colto il punto debole avversario nella zona centrale un metro dietro la linea dei tre metri, dove hanno “poggiato” con chirurgica precisione. Il fortino del Pala Pirastu ha tenuto sino al terzo set, quando il Cus lo ha ribaltato dal 18-21. Il buon momento è proseguito in avvio del quarto, 7-4 poi il calo, un sussulto nel tie break (9-7), Brucini e Iervolino hanno deciso che bastava così. Domenica garadue in Puglia.

Marco Capponi

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