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Serie B femminile.
23 marzo 2026 alle 00:36

il cus cagliari pensa alla coppa 

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Il Cus Cagliari femminile di futsal si prepara a vivere uno dei momenti più importanti della stagione. La squadra sarà impegnata il 10 aprile nelle finali nazionali di Coppa Italia contro il Levante Caprarica, un traguardo significativo per il gruppo guidato dalla coach Alejandra Argento, che ha raccontato il percorso verso questo appuntamento.

«Il percorso fin qui è stato un po’ altalenante», spiega Argento, «il ritiro dell’Athena Sassari ci ha penalizzato togliendoci tre punti importanti in classifica e le tante soste non ci hanno aiutato a mantenere il ritmo gara». Nonostante le difficoltà la squadra ha dimostrato maturità e grande voglia di riscatto. Nelle ultime settimane il lavoro si è concentrato sui dettagli: gestione dei momenti della partita, intensità nelle due fasi e solidità difensiva.

«A questo punto della stagione la differenza la fa la testa», aggiunge la coach, «servono lucidità, fiducia e capacità di gestire la pressione». Tra i punti di forza del gruppo spiccano compattezza, organizzazione e spirito di sacrificio. «Alle ragazze chiediamo di vivere questa esperienza con entusiasmo: dare tutto e restare unite».

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