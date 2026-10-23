Il Cus Cagliari ospita oggi il Mantova Sarlux verso la gara col Trebaseleghe  

È in programma la seconda giornata della Serie A3 maschile di volley. La prima partita la gioca il Cus Cagliari, stasera al Pala Pirastu (ore 20) ospita il Mantova. Entrambe vittoriose nel primo turno, il Cus in crescendo dopo i primi due set persi a Sassuolo.

In trasferta domani la Sarlux Sarroch, affronta il Trebaseleghe dell’ex Pilotto. Tutti parlano di Andrea Schiro e dei 42 punti messi a terra sabato scorso, seconda prestazione di sempre in A3, dopo i 48 di Manuele Lucconi, novembre 2021 con Aci Castello.

Oggi in B1 femminile in programma Capo d’Orso Palau-Crema (Pala Andreotti ore 15), Lecco-Pan Alfieri e Alessandria-Phi La Maddalena. In trasferta il Cus Cagliari in B2 femminile, a Trecate con Novara. Nella B maschile la Vega Dolianova gioca a Scanzorosciate.

Oggi e domani al Poetto, quarta e ultima tappa del circuito Serie Beach 1 di Beach Volley. Iscritte 23 coppie maschili e 22 femminili. (m.c.)

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