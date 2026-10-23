SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Volley.
24 ottobre 2026 alle 00:42

Il Cus Cagliari ospita oggi il Mantova Sarlux verso la gara col Trebaseleghe  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

È in programma la seconda giornata della Serie A3 maschile di volley. La prima partita la gioca il Cus Cagliari, stasera al Pala Pirastu (ore 20) ospita il Mantova. Entrambe vittoriose nel primo turno, il Cus in crescendo dopo i primi due set persi a Sassuolo.

In trasferta domani la Sarlux Sarroch, affronta il Trebaseleghe dell’ex Pilotto. Tutti parlano di Andrea Schiro e dei 42 punti messi a terra sabato scorso, seconda prestazione di sempre in A3, dopo i 48 di Manuele Lucconi, novembre 2021 con Aci Castello.

Oggi in B1 femminile in programma Capo d’Orso Palau-Crema (Pala Andreotti ore 15), Lecco-Pan Alfieri e Alessandria-Phi La Maddalena. In trasferta il Cus Cagliari in B2 femminile, a Trecate con Novara. Nella B maschile la Vega Dolianova gioca a Scanzorosciate.

Oggi e domani al Poetto, quarta e ultima tappa del circuito Serie Beach 1 di Beach Volley. Iscritte 23 coppie maschili e 22 femminili. (m.c.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A

Pisacane: «Voglio un altro Cagliari»

l Gaggini, L. Piras
Le associazioni di categoria chiedono un intervento immediato di Regione e Governo

In campagna è allarme rosso: «Costi aumentati a dismisura»

«Balzello ingiusto, può incidere fino a 150 euro a ettaro» Si rischia l’effetto domino su tutti i settori produttivi  
Andrea Artizzu
L’emergenza

Vertenza carburante: rimossi i blocchi dei Tir,  scendono in piazza i taxi

Riparte l’autotrasporto nel Sud «ma scaffali vuoti per 5-7 giorni» 
Il bando

Capitale del libro, la delusione di Iglesias e Nuoro

Le città sarde superate da Monreale «Il lavoro fatto non andrà perduto»  
Maurizio Liscia Giovanna Pittalis
Regione

«Detenuti mafiosi a Uta, allarme infiltrazioni»

Serracchiani, Meloni e Ghirra: a rischio il tessuto economico-sociale dell’Isola 
Roberto Murgia
Le proteste

Viminale, perquisizioni in tutta Italia

Dopo i disordini milanesi, nel mirino cento persone di cui la metà minorenni 