Il Concerto di Natale 

Il Gran Concerto di Natale per Emergency, che vede protagonisti l’Insieme Vocale Nova Euphonia e la Corale Studentesca “Città di Sassari” diretti dal maestro Vincenzo Cossu, è un appuntamento ormai tradizionale a Sassari.

Per il 2025, l'evento principale si è tenuto il 5 dicembre nella Chiesa di Santa Caterina a Sassari. L’evento sostiene le attività dell’associazione umanitaria italiana, indipendente e neutrale, fondata nel 1994 da Gino Strada (nella foto), che offre cure medico-chirurgiche gratuite e di alta qualità alle vittime di guerra, mine antiuomo e povertà, operando in vari paesi e promuovendo una cultura di pace e diritti umani. Oggi su Videolina alle 21.

