Il comandante della Forestale va in pensione dopo 33 anni 

Si congeda dalla Forestale dopo 33 anni di servizio. Giorgio Usai prima di indossare la divisa ha lavorato come operaio comunale ed è stato pure capo cantiere nel rimboschimento. Ieri mattina ha svolto il suo ultimo turno nella stazione di Arbatax di cui era comandante. L’ispettore superiore ha trascorso le sue ultime ore di lavoro salutando le istituzioni tra cui il sindaco. Sessantadue anni, originario di Lanusei ma dal 1993 trapiantato a Bari Sardo, dove ha messo su famiglia, Usai ha partecipato al concorso per arruolarsi nella Forestale nel 1986. Terminato il corso a Sabaudia, nel 1993 ha debuttato in servizio. Per 17 anni è stato a Ulassai, poi una breve parentesi a Baunei prima del trasferimento ad Arbatax, ultima tappa della carriera. «La più grande soddisfazione? Stare al servizio della comunità», sono state le sue parole appena dopo le 14. Da oggi comincerà una nuova vita. (ro. se.)

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