Il club rossoblù sempre più americano 

La partita è doppia. Mentre la squadra la gioca sul campo per conquistare quanto prima la salvezza, nella stanza dei bottoni si sta consumando il passaggio di consegne della società dopo dodici anni con Tommaso Giulini al timone. Un passaggio progressivo, già definito nell’assemblea straordinaria dello scorso 10 febbraio, almeno stando a quanto afferma il sito specializzato “Calcio e Finanza” dopo aver consultato il verbale che «apre alla possibilità per il veicolo Cagliari 1920 LP - guidato da Maurizio Fiori e sostenuto da investitori internazionali - di arrivare fino all’80-90% del capitale entro giugno». A quel punto, il timbro americano sul club rossoblù sarebbe pressoché totale.

Passaggio intermedio

Il giorno dell’assemblea, ricorda non a caso “Calcio e Finanza”, l’assetto vedeva ancora la holding Fluorsid (che fa capo alla famiglia Giulini) in maggioranza «con 749.526 azioni (circa il 55%), mentre Cagliari 1920 LP con 613.249 azioni (circa il 45%). Ma il documento fotografa solo il punto di partenza di un percorso già impostato», viene precisato. Il passaggio successivo sarebbe il raggiungimento della parità. «Il nuovo socio potrà salire a 681.387 azioni, pari al 50% del capitale, attivando così la cosiddetta “Prima Condizione Sospensiva”». Ma questo dovrebbe essere già scattato pochi giorni dopo «considerando la comunicazione del club del 18 febbraio», ricorda “Calcio e Finanza”. «In questa fase», viene poi spiegato, «scatta anche la nuova governance: le azioni vengono convertite in due categorie (A e B), con diritti patrimoniali identici ma poteri amministrativi differenziati. In particolare, alcune decisioni strategiche - dalle modifiche statutarie alle operazioni straordinarie - richiederanno il voto favorevole delle azioni di categoria B, introducendo un sistema di controllo incrociato tra i soci».

Il terzo closing

La vera svolta è però rappresentata dal “Third Closing”, quello conclusivo. L’assemblea - stando a “Calcio e Finanza” - avrebbe già autorizzato il trasferimento fino a 545.111 azioni da Fluorsid a Cagliari 1920 LP. «E se completata entro il termine fissato - le ore 18 del 31 maggio - questa operazione consentirà al veicolo di salire fino a una quota compresa tra l’80% e il 90% del capitale, determinando di fatto il passaggio di controllo del club». Giusto in tempo per programmare la nuova stagione sportiva e costruire il Cagliari edizione 2026-2027. (f.g.)

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