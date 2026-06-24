Il Chelsea ha soffiato Palestra all’Inter 

Marco Palestra ricalca le orme di Riccardo Calafiori - che non a caso ha lo stesso procuratore, Alessandro Lucci - e da giovane promessa azzurra finisce in Premier League a cifre fuori mercato anche per l'Inter campione d'Italia. Se all'ex Roma e Bologna è toccato l'Arsenal, il figlio del vivaio dell'Atalanta, a Zingonia già dai Pulcini dopo i primi calci nell'Assago e nell'Accademia Inter, ha deciso per il Chelsea, altro club della Londra milionaria. Sia il club bergamasco, che ha rivalutato l'esterno classe 2005 grazie alla stagione in prestito al Cagliari, che il giocatore, cresciuto a dieci chilometri in linea d'aria da San Siro, parevano orientati a cedere all'ultimo assalto di Beppe Marotta dopo settimane di corteggiamento. Invece del suo estimatore Cristian Chivu avrà come mentore Xabi Alonso. Perché i 60 milioni del Chelsea, dieci in più dell'Inter, e l'ingaggio di 5 milioni più bonus a stagione, tre in più, hanno sparigliato le gerarchie.

Il calciatore

Non è stato un talento così precoce, Palestra. Nell'Atalanta aveva esordito prima in Europa League che in serie A, il 14 dicembre di tre anni fa, a Sosnowiec contro il Rakow Czestochowa. Prima di toccare quota 16 partite con Gian Piero Gasperini ancora in panchina, anche 43 presenze e 3 reti in serie C, con la seconda squadra, l'Under 23. Per la Dea si tratta dell'ennesima plusvalenza. Tra un bonus e l'altro, come cessione record quella di Palestra se la gioca con quella di Rasmus Hojlund, acquistato nell'estate 2022 dallo Sturm Graz per 17 milioni e rivenduto dopo una sola stagione al Manchester United per 70+10. Mancano solo gli ultimi dettagli e l'ufficialità.

Le altre trattative

Dopo l'annuncio ufficiale dell'arrivo di Gennaro Gattuso come nuovo allenatore della Lazio, il club si è messo al lavoro per cercare di centrare tre obiettivi indicati dall'ex ct della Nazionale: il difensore Diego Coppola (classe 2003 ex Verona reduce da un prestito al Paris Fc ma ancora di proprietà del Brighton), il trequartista Nicolò Zaniolo (appena riscattato dall'Udinese a titolo definitivo) e il centravanti Lorenzo Lucca, che il Napoli vorrebbe inserire nella trattativa per prendere il difensore spagnolo Mario Gila, valutato 20 milioni di euro. Dal ritiro per il Mondiale con il suo Canada, Jonathan David ha fatto chiarezza sul proprio futuro: «Rimarrò alla Juventus, ho un contratto di cinque anni». Matias Soulé resta nel mirino della Bundesliga. L'argentino può lasciare la Serie A a fronte di una congrua offerta, soprattutto considerando la ristrutturazione offensiva che Gasperini e D'Amico vogliono per la Roma. Borussia Dortmund e Stoccarda seguono l'ex Juventus. Riprende quota l'ipotesi di scambio tra Andrea Cambiaso (all’Inter) e Davide Frattesi (alla Juventus). Intanto Marotta si aspetta il sì definitivo della Lazio per Ivan Provedel. E si medita su un nome che porti qualità, quello di Nico Paz. Prima di qualsiasi passo, bisognerà vedere come andrà l'incontro in programma domani tra Como e Real Madrid. I madrileni potrebbero decidere di riprendere subito il giocatore, oppure sfidare i lariani ad un investimento di 50-60 milioni per acquistarlo, conservando la prelazione su un futuro riacquisto. Lucas Da Cunha ha firmato il rinnovo di contratto fino al 2031. Alessio Romagnoli lascia la Lazio dopo quattro stagioni: il difensore ha firmato con l'Al-Sadd, in Qatar.

La Viola

La Fiorentina ha messo nel mirino un giovane (16 anni) difensore del campionato norvegese: Anestis Tricholidis, talento di origini greco-norvegesi, di proprietà del Sandnes Ulf. Su di lui però non c'è solo la viola, lo seguono Inter, Como e il Nottingham. Prosegue il pressing della Viola per Luca Koleosho. Il Venezia ha preso l'esterno offensivo Kornel Lisman dal Lech Poznan. Il Tottenham ha annunciato l'ingaggio del portiere slovacco Martin Dubravka, arrivato a parametro zero dopo aver lasciato il Burnley.

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