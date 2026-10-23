Il centro storico fa il pieno di turisti 

C’è scritto pure sul pulmino verde rana, che Cagliari è la città del sole; quello per i turisti, che a fine mattina è pieno a tre quarti come fosse quasi fine estate e non autunno. «So beautiful, very nice, very hot»: così bella, così calda, e si va avanti con complimenti e protezione solare che Peter, accento british e cappello anti insolazione, elargisce alla famiglia bianchina e lentigginosa. Moglie e due bimbi, tutti sorridenti. Perché Cagliari è bella - lo dicono tutti - e in questo fine ottobre ha il meteo gentile che aiuta: ma il problema è arrivarci. Almeno a partire da domani, con l’inizio della Winter season che a dirla all’italiana significa voli azzerati ai minimi termini per raggiungere il capoluogo sardo. Così, in questa penultima mattina prima della semi reclusione dei cieli, ritorna il problema dei problemi, con l’Isola resa ancora più isolata, e le potenzialità di una città che potrebbe fare sicuramente di più se i collegamenti fossero all’altezza della bellezza decretata all’unanimità; ma che da sola non basta.

La lunga estate

Certo non c’è l’invasione di forestieri arrivati dal mare, in uno dei pochi giorni senza navi da crociera, ma le stradine suggestive di Castello sono comunque affollate, con gli accenti stranieri che risuonano e rimbombano tra facciate ravvicinate, che magari non fanno entrare troppa luce ma di ospiti ne accolgono e attirano al di là del calendario e delle logiche poco logiche dell'alto. Così trovi anche comitive straniere alle prese con il selfie di rito al Bastione, dove sono tutti di buonumore, pure il venditore di souvenir e mercanzia varia esposta sul telo steso per terra. E lo ripetono tutti, che Cagliari è bella, lo dicono in inglese e in altre lingue, e la sostanza non cambia. Non cambia neppure il nodo mai risolto dei collegamenti nel giorno prima dell’azzeramento quasi totale: da domani si passa da 109 rotte a 38; 25 nazionali e 13 internazionali. Che in percentuale significa il 65 per cento in meno rispetto alla Summer season.

Il bilancio

Lo dice anche Fausto Mura, presidente di Federalberghi Sud Sardegna, che Cagliari piace. Ma si potrebbe fare di più e meglio. «Ottobre è andato abbastanza bene, adesso iniziamo ad avvertire il calo legato al crollo del marino-balneare», spiega. «Non abbiamo un prodotto invernale da vendere turisticamente, se non la città di Cagliari, che si mostra sempre più attrattiva anche nella bassa stagione. Bisogna lavorare su questo, potenziando i collegamenti che per quanto migliorati rispetto al passato da domani escluderanno voli diretti con la Germania, da sempre il principale mercato estero per la Sardegna. Così come è fondamentale rendere Cagliari più attrattiva aprendo i monumenti relegati alle giornate dei Monumenti Aperti. Penso all’Anfiteatro, alle Torri e a tanti siti non valorizzati». Soltanto così - a suo avviso - si può realmente allungare la stagione a oggi cresciuta solo a parole e intenzioni.

Extra alberghiero

L’esclusione del mercato tedesco non dev’essere un dettaglio. La rimarca anche Maurizio Battelli, il presidente di Extra, associazione del settore extralberghiero: «Siamo soddisfatti. Ottobre è stato positivo rispetto agli anni passati, certo non si può paragonare a luglio e agosto, ma si sta continuando a lavorare sino al letargo in cui stiamo per entrare a causa del fisiologico traffico in diminuzione e per i tagli ai voli, che fanno ad esempio fuori la Germania», sottolinea. «Oggi abbiamo mille strutture prenotate in città, tra b&b, affitta camere e tutto ciò che rientra nell'extra alberghiero. Positivo anche settembre, chiuso con 42 mila e 900 notti vendute e un fatturato salito da 4 milioni e 600mila euro dell'anno scorso ai 5 milioni attuali. Il taglio voli ovviamente ci penalizza: è impossibile allungare la stagione se non metti i turisti nelle condizioni di raggiungere Cagliari, sempre più isolata una volta chiusa la stagione estiva».

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