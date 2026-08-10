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Bosa.
11 agosto 2026 alle 00:37

“Il Castello delle meraviglie” per incantare i turisti 

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Nuova importante opportunità di crescita per Bosa con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio storico, culturale e paesaggistico della città attraverso spettacoli, installazioni artistiche, percorsi performativi e attività partecipative.

La Giunta del sindaco Alfonso Marras ha approvato l’adesione all’avviso del Ministero “Cultura nei piccoli comuni” dando il via alla candidatura del progetto “Bosa incantata – Il Castello delle Meraviglie”. Il progetto è stato proposto dalla Fondazione Cirko Vertigo, realtà che ha individuato Bosa come comune capofila ideale per la candidatura.

«Si tratta di un’iniziativa di grande rilievo, perché l’avviso è rivolto ai comuni sotto i 25mila abitanti e mette a disposizione un contributo massimo di 130mila euro per ciascun progetto, con un cofinanziamento minimo del 20%. L’atto approva lo schema di accordo di partenariato, necessario per la presentazione della domanda. L’esecutivo – sottolinea il sindaco Marras - conferma anche con questa scelta la volontà di investire sulla cultura come strumento di crescita sociale ed economica». “Bosa Incantata – Il Castello delle Meraviglie” si candida a diventare un progetto capace di rafforzare l’identità cittadina, attrarre nuovi flussi turistici e valorizzare uno dei luoghi simbolo della città: il Castello dei Malaspina. ( s. c. )

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