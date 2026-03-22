VaiOnline
Al Nespoli.
23 marzo 2026 alle 00:37

il cassino fanalino di coda blocca l’olbia: la sfida salvezza termina a reti bianche 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Olbia 0

Cassino 0

Olbia (3-4-3) : Testagrossa; Cubeddu (24’ st Moretti), Congiu (13’ st Cabrera), Perrone; Putzu, Mameli (15’ st Santi), Biancu, Petrone; Deiana Testoni (28’ st Gaye), Furtado, Ragatzu. In panchina Viscovo, Anelli, Marrazzo, Di Lazzaro, Cassitta. Allenatore Livieri.

Cassino (3-5-2) : Lovecchio; Maini, Veron, Plini; Raucci, Del Gesso, Carnevale, Magliocchetti (15’ st Greco), Nardelli; Sorrentino (32’ st Figliolia), Tribelli (43’ st Merolla). In panchina Martinelli, Orlando, Cavaliere, Verrecchia. Allenatore Mancone.

Arbitro : Mascolo di Castellammare di Stabia.

Note : espulso Raucci al 41’ st. Ammoniti il dirigente Corda e l’allenatore Livieri in panchina, Cubeddu, Deiana Testoni, Gaye, Perrone (O) e Sorrentino (C). Recupero: 1’ pt-5’ st. Spettatori 728.

Olbia. Col Cassino l’Olbia non va oltre lo 0-0. Lo scontro diretto con l’ultima della classe frutta ai bianchi un punto buono per allungare la striscia positiva, ma per abbandonare il terzultimo posto ci vuole altro.

A fine gara dalla curva del Nespoli sale la protesta: «Dovevamo vincere oggi», mentre il direttore dell’area tecnica Ninni Corda si dice «rammaricato per l’occasione sprecata e deluso per la prestazione». I galluresi giocano al di sotto delle proprie possibilità e delle aspettative e per poco l’avversario non ne approfitta. Il primo tempo della sfida dell’11ª giornata di ritorno di Serie D è di marca ospite: al 6’ Tribelli costringe Testagrossa in angolo, poi al 13’ Sorrentino, tutto solo in area, calcia a botta sicura mancando il bersaglio. Ancora Testagrossa protagonista al 36’ sulla conclusione di Tribelli. Da segnalare prima dell’intervallo la rete annullata a Furtado per fuorigioco e la chance sprecata da Raucci.

Tempo 6’ dal ritorno in campo Ragatzu colpisce il palo, ma per registrare un altro tiro in porta dei padroni di casa bisogna attendere il 37’ quando su punizione il capitano esalta i riflessi del portiere del Cassino. I laziali chiudono in dieci per il rosso diretto a Raucci (proteste).

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

referendum

Le riforme al vaglio delle urne: nei precedenti due Sì e due No

Conferme solo per il regionalismo e il taglio dei parlamentari 
Il conflitto

Missili iraniani su Israele Devastati venti condomini

Superati i sistemi di difesa, neanche un morto ma 115 feriti 
L’allarme della Federazione degli internisti

Ospedali in tilt, troppi pazienti e pochi medici

Nell’Isola molti reparti di Medicina in overbooking, carenze di organico dal 14 al 21 per cento 
Cristina Cossu
L’ira degli emigrati. Aeroitalia: regola anti-furbetti

Aerei, beffa sugli sconti per chi ha origini sarde: «Serve il certificato»

Agevolati i parenti sino al terzo grado ma l’autodichiarazione non basta più 
Alessandra Carta
Roma.

Un boato, poi il crollo: sventrati tre palazzi

Due anziani feriti in modo grave, 29 evacuati: l’ipotesi di una fuga di gas 
Comunali in Francia

Parigi non cambia e incorona Grégoire

Anche a Marsiglia un sindaco di sinistra: Payan batte il partito di Le Pen 