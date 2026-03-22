il cassino fanalino di coda blocca l’olbia: la sfida salvezza termina a reti bianche 

Olbia 0

Cassino 0

Olbia (3-4-3) : Testagrossa; Cubeddu (24’ st Moretti), Congiu (13’ st Cabrera), Perrone; Putzu, Mameli (15’ st Santi), Biancu, Petrone; Deiana Testoni (28’ st Gaye), Furtado, Ragatzu. In panchina Viscovo, Anelli, Marrazzo, Di Lazzaro, Cassitta. Allenatore Livieri.

Cassino (3-5-2) : Lovecchio; Maini, Veron, Plini; Raucci, Del Gesso, Carnevale, Magliocchetti (15’ st Greco), Nardelli; Sorrentino (32’ st Figliolia), Tribelli (43’ st Merolla). In panchina Martinelli, Orlando, Cavaliere, Verrecchia. Allenatore Mancone.

Arbitro : Mascolo di Castellammare di Stabia.

Note : espulso Raucci al 41’ st. Ammoniti il dirigente Corda e l’allenatore Livieri in panchina, Cubeddu, Deiana Testoni, Gaye, Perrone (O) e Sorrentino (C). Recupero: 1’ pt-5’ st. Spettatori 728.

Olbia. Col Cassino l’Olbia non va oltre lo 0-0. Lo scontro diretto con l’ultima della classe frutta ai bianchi un punto buono per allungare la striscia positiva, ma per abbandonare il terzultimo posto ci vuole altro.

A fine gara dalla curva del Nespoli sale la protesta: «Dovevamo vincere oggi», mentre il direttore dell’area tecnica Ninni Corda si dice «rammaricato per l’occasione sprecata e deluso per la prestazione». I galluresi giocano al di sotto delle proprie possibilità e delle aspettative e per poco l’avversario non ne approfitta. Il primo tempo della sfida dell’11ª giornata di ritorno di Serie D è di marca ospite: al 6’ Tribelli costringe Testagrossa in angolo, poi al 13’ Sorrentino, tutto solo in area, calcia a botta sicura mancando il bersaglio. Ancora Testagrossa protagonista al 36’ sulla conclusione di Tribelli. Da segnalare prima dell’intervallo la rete annullata a Furtado per fuorigioco e la chance sprecata da Raucci.

Tempo 6’ dal ritorno in campo Ragatzu colpisce il palo, ma per registrare un altro tiro in porta dei padroni di casa bisogna attendere il 37’ quando su punizione il capitano esalta i riflessi del portiere del Cassino. I laziali chiudono in dieci per il rosso diretto a Raucci (proteste).

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