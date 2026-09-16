Il capitano è felice: «L’errore con l’Ostia è già dimenticato» 

Sassari. Capitano e match winner, Gigi Scotto commenta così il successo: «Una bella giornata perché dopo l’errore di domenica con l’Ostiamare non è facile andare dal dischetto, ma mi sono sempre assunto le responsabilità. Stavo cercando il gol, lo dedico a mio cugino ad un anno dalla scomparsa». E sul proprio ruolo Scotto aggiunge: «Credo di essere un punto di riferimento nello spogliatoio, voglio crescere anche come capitano». Disamina onesta sulla gara: «Questa Pianese dopo il Grosseto è la squadra che mi ha impressionato di più perché gioca, si passano la palla, noi dobbiamo essere più bravi a soffrire meno, non è un alibi ma stiamo giocando con tante defezioni e questo anche in allenamento, sono convinto che ci sono margini di miglioramento e quando saremo al completo ci divertiremo. Siamo in salute, al di là dell’anagrafe, preferisco la parola esperti o più maturi a vecchietti».

Quindi interviene il tecnico Alfonso Greco: «Tre punti pesantissimi, vincere due gare in casa non è facile», dice. «Complimenti alla Pianese che ha disputato una grande partita, a dimostrazione del livello del campionato, abbiamo incontrato delle difficoltà. Sono pesanti perché dopo una prestazione non buonissima, la squadra però ha cercato la vittoria, abbiamo sofferto, concesso qualche occasione, dovremo analizzare questa gara a mente fredda». L’allenatore rossoblù è proiettato alla gara di Forlì: «Con la Pianese avrei voluto fare anche qualche rotazione in più soprattutto dietro dove giocano gli stessi, vediamo se può succedere sabato».

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