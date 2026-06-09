Il campione di automodellismo radiocomandato 

Il titolo sardo dell’automodellismo radiocomandato sbarca ancora a Decimoputzu. Lo ha conquistato, nella categoria 1/8 Gte, il 56enne Renato Pisano, che da vent’anni utilizza una piccola macchinina con la società Tribe model.

«È stato il mio quinto titolo», sottolinea Pisano. Dietro di lui sono arrivati Diego Carbono di Pirri ed Efisio Maccioni di Uta. Il vincitore spiega che «l’obiettivo principale sono l’aggregazione e il gruppo. Tra piloti partecipanti e associati siamo una quarantina di persone, ragazzini e adulti, provenienti da tutta la Sardegna». A Decimoputzu c’è l’unica pista in Sardegna per l’automodellismo. «Io utilizzo con una Mugen Seik, un modello di macchina vecchio che ho sviluppato in pista. In questi ultimi anni siamo passati all’elettrico riducendo le spese e aumentando le prestazioni. Collaboriamo con varie aziende nazionali per lo sviluppo dei pneumatici». La velocità di un automodellino? «Circa 85 chilometri orari in 32 metri». Pisano si dice «molto soddisfatto, perché è una passione e le macchine sono sono giocattoli. Il nostro gruppo dà sempre una mano ai nuovi arrivati: chiunque abbia un modello elettrico può venire da noi e farsi aiutare. Quest’anno ha partecipato a una gara anche i rokie, cioè chi ha iniziato da poco». (l. e.)

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