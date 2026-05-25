Il campionato inizierà il 23 agosto 

La Lega di Serie A ha ufficializzato le date della stagione 2026-2027. Il prossimo campionato prenderà il via nel weekend del 23 agosto e si concluderà in quello del 30 maggio.

Prevista quest’anno una maxi sosta di tre settimane, non si giocherà quindi il 27 settembre e il 4 ottobre. Le successive, per gli impegni delle Nazionali, sono state fissate, invece, per il 15 novembre e il 28 marzo. In mezzo, il ritorno di quella natalizia, il 27 dicembre. Due i turni infrasettimanali: mercoledì 28 ottobre e il 6 gennaio. Il calendario verrà stilato il 5 giugno.

La Coppa Italia, a sua volta, prenderà il via il 9 agosto col turno preliminare. Il Cagliari entrerà in scena nel weekend di Ferragosto con i trentaduesimi.

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