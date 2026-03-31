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Turismo.
01 aprile 2026 alle 01:04

Il Cammino di Santa Barbara in vetrina su tram e autobus 

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Gli antichi sentieri dei minatori che si snodano fra Sulcis Iglesiente, Guspinese e Arburese, sono al centro di una fra le più importanti campagne di comunicazione, lanciata e curata nei minimi dettagli dalla Fondazione del Cammino minerario di Santa Barbara, ad Iglesias. Un tram interamente personalizzato nel cuore di Milano, e 55 autobus del Ctm a Cagliari. Sono soltanto alcuni degli aspetti della grande campagna di promozione turistica del Cammino minerario di Santa Barbara. Un percorso di 550 km che rilancia la storia, i paesaggi e le architetture minerarie di questa terra. «Stiamo investendo in una promozione strutturata - ha commentato Andrea Tarozzi – responsabile Marketing e Amministrazione della Fondazione – capace di portare la nostra identità fuori dai confini dell' Isola e costruendo un immaginario forte e riconoscibile, in grado di affascinare camminatori e curiosi». Dalle radio alla tv, passando per i social, la campagna promozionale è dedicata ad un ampio pubblico per cogliere la bellezza e la ricchezza delle risorse del territorio. Storia, cultura e ambiente sono i capisaldi del Cammino minerario fra miniere, mare e boschi.

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