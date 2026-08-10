Il caldo non dà tregua ai bus elettrici: ancora mezzi fermi 

Ancora problemi ai mezzi elettrici del Ctm. Il grande caldo continua a mettere sotto pressione i nuovi autobus: anche ieri un pullman si è fermato all’inizio della discesa di viale Merello e sono stati segnalati anche altri disservizi.

Sulla pagina Facebook, l’azienda di trasporto pubblico ha più volte evidenziato i problemi dovuti «all’eccezionale ondata di caldo che sta mettendo a dura prova anche i sistemi tecnici dei mezzi, causando in alcuni casi criticità che possono incidere sulla regolarità del servizio. I tecnici e il personale operativo sono costantemente al lavoro per intervenire nel più breve tempo possibile e ripristinare il servizio, affrontando con tempestività ogni situazione emergenziale».

I problemi vanno avanti da alcune settimane, e coincidono proprio con il gran caldo e le temperature sempre elevate. A essere maggiormente interessata è la nuova flotta elettrica, fiore all’occhiello del piano di rinnovamento del trasporto pubblico cittadino. Secondo Ctm, infatti, il caldo record sta mettendo sotto stress i sistemi di trazione e di climatizzazione, mandando diversi mezzi in blocco e costringendoli a rientrare in deposito. Tra i disagi, oltre a quelli di scoprire in ritardo che una tratta è stata cancellata, anche quello legato alla climatizzazione a bordo, spesso giudicata insufficiente nelle giornate con temperature più elevate. Proprio per ridurre i problemi il Ctm ha deciso di ricorrere anche ai mezzi diesel, richiamati in servizio per sostituire temporaneamente gli autobus elettrici che vengono fermati nelle ore più critiche.

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