VaiOnline
Trasporti.
11 agosto 2026 alle 00:38

Il caldo non dà tregua ai bus elettrici: ancora mezzi fermi 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Ancora problemi ai mezzi elettrici del Ctm. Il grande caldo continua a mettere sotto pressione i nuovi autobus: anche ieri un pullman si è fermato all’inizio della discesa di viale Merello e sono stati segnalati anche altri disservizi.

Sulla pagina Facebook, l’azienda di trasporto pubblico ha più volte evidenziato i problemi dovuti «all’eccezionale ondata di caldo che sta mettendo a dura prova anche i sistemi tecnici dei mezzi, causando in alcuni casi criticità che possono incidere sulla regolarità del servizio. I tecnici e il personale operativo sono costantemente al lavoro per intervenire nel più breve tempo possibile e ripristinare il servizio, affrontando con tempestività ogni situazione emergenziale».

I problemi vanno avanti da alcune settimane, e coincidono proprio con il gran caldo e le temperature sempre elevate. A essere maggiormente interessata è la nuova flotta elettrica, fiore all’occhiello del piano di rinnovamento del trasporto pubblico cittadino. Secondo Ctm, infatti, il caldo record sta mettendo sotto stress i sistemi di trazione e di climatizzazione, mandando diversi mezzi in blocco e costringendoli a rientrare in deposito. Tra i disagi, oltre a quelli di scoprire in ritardo che una tratta è stata cancellata, anche quello legato alla climatizzazione a bordo, spesso giudicata insufficiente nelle giornate con temperature più elevate. Proprio per ridurre i problemi il Ctm ha deciso di ricorrere anche ai mezzi diesel, richiamati in servizio per sostituire temporaneamente gli autobus elettrici che vengono fermati nelle ore più critiche.

RIPRODUZIONE RISERVATA  

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Ambiente

Nell’Isola emergenza-plastica

l Ragas, Serreli
L’emergenza

Sinnai spera nel piano d’emergenza: «Coi turisti i problemi aumentano»

La sindaca: il paese giovedì ritirerà i rifiuti, serve una soluzione prima 
Raffaele Serreli
Baronia.

Budoni si ferma, Dorgali virtuoso

Fabrizio Ungredda
Il fenomeno

Eclissi di sole, un giorno speciale

Manuel Floris
note polemiche

Salvini all’Agnata diventa un caso

Il ministro: da sempre fan di De Andrè. Ma la nipote di Faber lo attacca 
caso report

Attentato a Ranucci, arrestato Lavitola

L’ipotesi: voleva lanciare il giornalista in politica e guadagnare per sé un posto 