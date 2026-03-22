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23 marzo 2026 alle 00:37

il budoni risorge quando serve: battuto il Real monterotondo 

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Budoni 3

R. Monterotondo 1

Budoni (4-3-3) : Tirelli, Taiappa, Diop, Schirru, Farris, Martinoli, Belloni, Mihali (19’ st Da Silva), Ljubanovic, Pinna (40’ st Mascia), Jakac. In panchina Budano, Nunez, Codraro, Yanovskyy, Addis, Dessena, Zaru. Allenatore Cerbone.

Real Monterotondo (4-3-1-2) : Barladeanu, Massaccesi (15’ st Simonelli), Ferrari (40’ st Armini), Darini (26’ st Pasqui), Contucci, Marcucci (21’ st Bellucci), Carbone, Manca, Tenkorang, Casali (29’ st Merlini), Dovidio. In panchina Albanesi, Zannetti, Grisley, Gennari. Allenatore Ferazzoli.

Arbitro : Vigo di Lodi.

Reti : pt 11’ Schirru, 27’ Tenkorang; st 4’ Diop, 25’ Ljubanovic.

Note : espulso Barladeanu; ammoniti Darini, Tenkorang, Ferrari, Jakac.

Budoni. Vittoria convincente per il Budoni, che batte 3-1 il Real Monterotondo al termine di una gara vibrante e si riporta in zona salvezza dopo un periodo no. La sfida si accende grazie a Schirru, autore del vantaggio all’11’ con un destro dal limite. Gli ospiti pareggiano al 27’ con il diagonale di Tenkorang. Il finale è un assedio sardo ma Belloni fallisce dal dischetto il possibile nuovo vantaggio.

Nella ripresa il Budoni cambia marcia: al 4’ è Diop di testa su pennellata di Schirru a riportare avanti i locali. Il Monterotondo accusa il colpo e, al 25’, subisce il tris: Pinna raccoglie un assist di Ljubanovic e insacca sotto l’incrocio. Nel finale il rosso al portiere ospite Barladeanu per un fallo su Ljubanovic spegne le residue speranze laziali, che al 47’ centrano un palo con Bellucci.

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